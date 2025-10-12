ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova fase poderosa a partir deste domingo (12 de outubro)

Novos caminhos, criatividade e momentos de destaque prometem abrir portas para quem estiver atento

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:00

Signos terão que abrir mão de amizades Crédito: Reprodução | Freepik

Três signos entram em uma fase de renovação neste domingo, dia 12 de outubro, marcada por oportunidades, criatividade e novos relacionamentos. É o momento ideal para abraçar novidades, fortalecer conexões e explorar talentos. Para estes signos, o dia promete portas se abrindo e experiências inspiradoras que podem gerar estabilidade e satisfação a longo prazo. Veja as previsões do site "Your Tango".

Touro: Domingo abre portas para você no amor e no trabalho. Você se encontrará no lugar certo, na hora certa, e será apresentado a pessoas que trazem novas oportunidades. Suas habilidades e charme natural estarão em evidência, e será fácil conquistar atenção e admiração. Confie que essas oportunidades são significativas e que cada passo dado hoje servirá de base para conquistas duradouras. É hora de avançar com confiança, Touro.

Gêmeos: Sua criatividade estará em alta neste domingo, e você sentirá uma vontade enorme de colocar ideias em prática. Talvez haja tanto para explorar que será preciso priorizar, mas a energia do dia garante entusiasmo e otimismo. Seu carisma, inteligência e senso de humor farão com que os outros se sintam atraídos por você, e será fácil conquistar aliados e admiradores. Aproveite o dia para brilhar, se expressar e criar algo memorável.

Libra: O foco está em você, Libra. Neste domingo, oportunidades fluem em sua vida, tanto no campo afetivo quanto em sua direção pessoal. Sua presença magnética, elegância natural e capacidade de gerar novas ideias atraem atenção e abrem portas. É o momento de abraçar seus talentos, se mostrar confiante e seguir o que sente como verdadeiro. O dia promete momentos de reconhecimento e conquistas que refletem seu potencial.