Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): veja como atrair boas energias neste domingo

Vibrações do dia prometem leveza e boas surpresas; descubra o que o universo reserva para o seu signo

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O astral deste domingo, dia 12 de outubro, inspira calma, conexões sinceras e uma pitada de sorte. É um bom dia para desacelerar, curtir as pequenas alegrias e se abrir para coincidências que parecem mensagem do destino. Cada signo tem uma cor e um número que ajudam a sintonizar com as boas vibrações do dia - veja o que mais combina com sua energia e deixe o universo agir, de acordo com o site "Outlook India".

Áries

A energia do dia renova seu entusiasmo e desperta a coragem de seguir em frente com algo que estava parado. Use o domingo para se reconectar com o que te motiva.

Cor da sorte: vermelho.

Número: 9.

Touro

O dia traz paz, prazer e uma sensação boa de estabilidade. Valorize momentos simples com quem você ama e confie no ritmo das coisas.

Cor da sorte: verde.

Número: 6.

Gêmeos

Sua mente estará mais leve e criativa. Conversas inspiradoras e ideias novas podem surgir quando você menos espera.

Cor da sorte: amarelo.

Número: 5.

Câncer

O domingo promete conforto emocional e boas trocas com pessoas queridas. Deixe o dia fluir e se permita descansar sem culpa.

Cor da sorte: branco.

Número: 2.

Leão

Seu brilho natural se destaca e atrai bons olhares. Aproveite o dia para se mimar e reforçar o amor-próprio.

Cor da sorte: dourado.

Número: 1.

Virgem

A energia do domingo favorece o equilíbrio e o autocuidado. Pequenas pausas e momentos de silêncio podem trazer respostas importantes.

Cor da sorte: azul.

Número: 7.

Libra

O dia tem leveza, beleza e boas companhias. Deixe o coração guiar suas escolhas e permita-se algo prazeroso.

Cor da sorte: rosa.

Número: 7.

Escorpião

As emoções vêm à tona, mas de um jeito positivo, trazendo clareza sobre o que realmente importa.

Cor da sorte: vinho.

Número: 8.

Sagitário

A sorte sopra a seu favor, especialmente se você mantiver o bom humor. O dia pede movimento e curiosidade.

Cor da sorte: roxo.

Número: 4.

Capricórnio

O domingo convida a desacelerar e valorizar o descanso. Boas ideias podem surgir no silêncio.

Cor da sorte: cinza.

Número: 10.

Aquário

O astral do dia favorece encontros leves e boas conversas. Deixe a mente aberta e siga a intuição.

Cor da sorte: turquesa.

Número: 11.

Peixes

A energia do dia traz inspiração e ternura. Um gesto simples pode renovar seus sentimentos e te lembrar do que é essencial.

Cor da sorte: verde-água.