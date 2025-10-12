Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): veja como atrair boas energias neste domingo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:00
O astral deste domingo, dia 12 de outubro, inspira calma, conexões sinceras e uma pitada de sorte. É um bom dia para desacelerar, curtir as pequenas alegrias e se abrir para coincidências que parecem mensagem do destino. Cada signo tem uma cor e um número que ajudam a sintonizar com as boas vibrações do dia - veja o que mais combina com sua energia e deixe o universo agir, de acordo com o site "Outlook India".
Veja as características dos signos
A energia do dia renova seu entusiasmo e desperta a coragem de seguir em frente com algo que estava parado. Use o domingo para se reconectar com o que te motiva.
Cor da sorte: vermelho.
Número: 9.
O dia traz paz, prazer e uma sensação boa de estabilidade. Valorize momentos simples com quem você ama e confie no ritmo das coisas.
Cor da sorte: verde.
Número: 6.
Sua mente estará mais leve e criativa. Conversas inspiradoras e ideias novas podem surgir quando você menos espera.
Cor da sorte: amarelo.
Número: 5.
O domingo promete conforto emocional e boas trocas com pessoas queridas. Deixe o dia fluir e se permita descansar sem culpa.
Cor da sorte: branco.
Número: 2.
As 3 qualidades de cada signo
Seu brilho natural se destaca e atrai bons olhares. Aproveite o dia para se mimar e reforçar o amor-próprio.
Cor da sorte: dourado.
Número: 1.
A energia do domingo favorece o equilíbrio e o autocuidado. Pequenas pausas e momentos de silêncio podem trazer respostas importantes.
Cor da sorte: azul.
Número: 7.
Veja como é cada signo
O dia tem leveza, beleza e boas companhias. Deixe o coração guiar suas escolhas e permita-se algo prazeroso.
Cor da sorte: rosa.
Número: 7.
As emoções vêm à tona, mas de um jeito positivo, trazendo clareza sobre o que realmente importa.
Cor da sorte: vinho.
Número: 8.
A sorte sopra a seu favor, especialmente se você mantiver o bom humor. O dia pede movimento e curiosidade.
Cor da sorte: roxo.
Número: 4.
O domingo convida a desacelerar e valorizar o descanso. Boas ideias podem surgir no silêncio.
Cor da sorte: cinza.
Número: 10.
O astral do dia favorece encontros leves e boas conversas. Deixe a mente aberta e siga a intuição.
Cor da sorte: turquesa.
Número: 11.
A energia do dia traz inspiração e ternura. Um gesto simples pode renovar seus sentimentos e te lembrar do que é essencial.
Cor da sorte: verde-água.
Número: 12.