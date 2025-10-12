Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): veja como atrair boas energias neste domingo

Vibrações do dia prometem leveza e boas surpresas; descubra o que o universo reserva para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O astral deste domingo, dia 12 de outubro, inspira calma, conexões sinceras e uma pitada de sorte. É um bom dia para desacelerar, curtir as pequenas alegrias e se abrir para coincidências que parecem mensagem do destino. Cada signo tem uma cor e um número que ajudam a sintonizar com as boas vibrações do dia - veja o que mais combina com sua energia e deixe o universo agir, de acordo com o site "Outlook India".

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries

A energia do dia renova seu entusiasmo e desperta a coragem de seguir em frente com algo que estava parado. Use o domingo para se reconectar com o que te motiva.

Cor da sorte: vermelho.

Número: 9.

Touro

O dia traz paz, prazer e uma sensação boa de estabilidade. Valorize momentos simples com quem você ama e confie no ritmo das coisas.

Cor da sorte: verde.

Número: 6.

Gêmeos

Sua mente estará mais leve e criativa. Conversas inspiradoras e ideias novas podem surgir quando você menos espera.

Cor da sorte: amarelo.

Número: 5.

Câncer

O domingo promete conforto emocional e boas trocas com pessoas queridas. Deixe o dia fluir e se permita descansar sem culpa.

Cor da sorte: branco.

Número: 2.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Leão

Seu brilho natural se destaca e atrai bons olhares. Aproveite o dia para se mimar e reforçar o amor-próprio.

Cor da sorte: dourado.

Número: 1.

Virgem

A energia do domingo favorece o equilíbrio e o autocuidado. Pequenas pausas e momentos de silêncio podem trazer respostas importantes.

Cor da sorte: azul.

Número: 7.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Libra

O dia tem leveza, beleza e boas companhias. Deixe o coração guiar suas escolhas e permita-se algo prazeroso.

Cor da sorte: rosa.

Número: 7.

Escorpião

As emoções vêm à tona, mas de um jeito positivo, trazendo clareza sobre o que realmente importa.

Cor da sorte: vinho.

Número: 8.

Sagitário

A sorte sopra a seu favor, especialmente se você mantiver o bom humor. O dia pede movimento e curiosidade.

Cor da sorte: roxo.

Número: 4.

Capricórnio

O domingo convida a desacelerar e valorizar o descanso. Boas ideias podem surgir no silêncio.

Cor da sorte: cinza.

Número: 10.

Aquário

O astral do dia favorece encontros leves e boas conversas. Deixe a mente aberta e siga a intuição.

Cor da sorte: turquesa.

Número: 11.

Peixes

A energia do dia traz inspiração e ternura. Um gesto simples pode renovar seus sentimentos e te lembrar do que é essencial.

Cor da sorte: verde-água.

Número: 12.

