EMOÇÃO

Com câncer, Val Marchiori publica vídeo chorando ao cortar o cabelo

Empresária está em tratamento contra um tumor na mama

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:59

Empresária publicou um vídeo chorando ao cortar o cabelo Crédito: Reprodução

Em tratamento contra um câncer de mama, a empresária Val Marchiori publicou um vídeo que simboliza o início de uma nova etapa: o tratamento quimioterápico. Emocionada, a socialite compartilhou um vídeo no Instagram na noite de sábado (11) onde aparece chorando em um salão enquanto corta os cabelos loiros.

“Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase — o início do meu tratamento, o início da minha cura. Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar”, escreveu ela, na publicação.

Val Marchiori 1 de 11

Val refletiu sobre a superação da doença no futuro e sobre as pessoas que estão ao seu lado nesse momento difícil. Ela se mostrou confiante. "Eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama. Renasce uma nova Val — mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida. E eu não estou sozinha. Sou grata ao meu marido, Amilton, que está ao meu lado em cada passo. Aos meus filhos, ao meu amigo querido, à minha família e a todos que me cercam com amo. Aos meus seguidores e a cada pessoa que me envia energias boas e palavras de carinho — vocês me fortalecem todos os dias. Muito obrigada, de coração", disse.

O tratamento de Val

A empresária Val Marchiori anunciou no último dia 26 de setembro através de um vídeo que foi diagnosticada com um câncer de mama. Abalada com a notícia, a socialite fez um relato sobre como descobriu que estava com a doença e ainda aproveitou para fazer um alerta para todas as mulheres sobre a necessidade de prevenção.

"A gente fica sem chão. E eu fico me culpando a mim mesma, e quantas mulheres também né, que deixam de fazer por medo. É muito difícil, quando a gente recebe a notícia que você tem um câncer, parece que o mundo tá acabando. Só essa palavra já derruba com tudo”, expressou.