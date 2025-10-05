Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

Em 2012, o irmão da empresária, Fábio, chegou a dar uma entrevista ao jornal Extra chamando a irmã de “oportunista”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:00

Val Marchiori se submeteu a uma cirurgia para tratar um câncer de mama
Val Marchiori se submeteu a uma cirurgia para tratar um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

Val Marchiori viveu um momento de forte emoção neste sábado (4). Diagnosticada com câncer de mama em agosto, a socialite, de 50 anos, organizou um reencontro com toda a família após quase 15 anos afastada de um dos irmãos. A reunião, que aconteceu por iniciativa dela, foi marcada por lágrimas, abraços e reflexões sobre o tempo e o perdão.

Val Marchiori

Val Marchiori por Reprodução/Instagram Val Marchiori
Val Marchiori e marido Amilton Augusto por Reprodução/ Instagram
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama por Reprodução / Instagram
1 de 11
Val Marchiori por Reprodução/Instagram Val Marchiori

Nos stories do Instagram, Val apareceu visivelmente emocionada enquanto aguardava a chegada dos pais e irmãos. “Tô ansiosa para ver meu pai, minha mãe e meus irmãos”, disse. Mais tarde, ela compartilhou um texto falando sobre a importância do reencontro. “Quinze anos é uma vida inteira de saudade, de lembranças guardadas, de histórias que ficaram suspensas no tempo. Reencontrar um irmão é como reencontrar um pedaço de si mesma que ficou lá atrás. O tempo passou, a vida mudou, mas o amor de irmãos nunca muda”, escreveu.

Leia mais

Imagem - Val Marchiori passa por cirurgia de câncer de mama e recebe apoio de famosos; veja quem se manifestou

Val Marchiori passa por cirurgia de câncer de mama e recebe apoio de famosos; veja quem se manifestou

Imagem - Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Imagem - Val Marchiori revela diagnóstico de câncer e explica como descobriu: 'Sem chão'

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer e explica como descobriu: 'Sem chão'

A família de Val ficou afastada por mais de uma década. Em 2012, o irmão da empresária, Fábio, chegou a dar uma entrevista ao jornal Extra chamando a irmã de “oportunista”, enquanto a mãe, Vera Lúcia, admitiu que recebia ajuda financeira de Val, mas lamentava a distância entre eles.

Val Marchiori e o irmão
Val Marchiori e o irmão Crédito: Reprodução

Agora, prestes a iniciar o tratamento contra o câncer, a socialite decidiu restabelecer os laços familiares. Na sexta-feira (3), ela revelou que havia pedido para o pai, a mãe e os irmãos passarem um tempo com ela antes do início das sessões de quimioterapia, marcadas para a próxima semana. “Quis deixar passar meu aniversário, que será dia 6 de outubro. Preciso me preparar psicologicamente antes”, explicou.

Leia mais

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Imagem - Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Entenda o que aconteceu para Carlinhos de Jesus estar de cadeira de rodas

Val Marchiori fará seis sessões de quimioterapia, programadas a cada três semanas. O reencontro familiar marca um novo capítulo em sua vida, que ela mesma definiu como um recomeço cercado de fé, amor e perdão.

Tags:

Câncer

Mais recentes

Imagem - Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso

Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso
Imagem - Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10
Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos
01

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
02

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar
04

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar