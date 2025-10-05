RECONCILIAÇÃO

Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

Em 2012, o irmão da empresária, Fábio, chegou a dar uma entrevista ao jornal Extra chamando a irmã de “oportunista”

Val Marchiori se submeteu a uma cirurgia para tratar um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

Val Marchiori viveu um momento de forte emoção neste sábado (4). Diagnosticada com câncer de mama em agosto, a socialite, de 50 anos, organizou um reencontro com toda a família após quase 15 anos afastada de um dos irmãos. A reunião, que aconteceu por iniciativa dela, foi marcada por lágrimas, abraços e reflexões sobre o tempo e o perdão.

Nos stories do Instagram, Val apareceu visivelmente emocionada enquanto aguardava a chegada dos pais e irmãos. “Tô ansiosa para ver meu pai, minha mãe e meus irmãos”, disse. Mais tarde, ela compartilhou um texto falando sobre a importância do reencontro. “Quinze anos é uma vida inteira de saudade, de lembranças guardadas, de histórias que ficaram suspensas no tempo. Reencontrar um irmão é como reencontrar um pedaço de si mesma que ficou lá atrás. O tempo passou, a vida mudou, mas o amor de irmãos nunca muda”, escreveu.

A família de Val ficou afastada por mais de uma década. Em 2012, o irmão da empresária, Fábio, chegou a dar uma entrevista ao jornal Extra chamando a irmã de “oportunista”, enquanto a mãe, Vera Lúcia, admitiu que recebia ajuda financeira de Val, mas lamentava a distância entre eles.

Val Marchiori e o irmão Crédito: Reprodução

Agora, prestes a iniciar o tratamento contra o câncer, a socialite decidiu restabelecer os laços familiares. Na sexta-feira (3), ela revelou que havia pedido para o pai, a mãe e os irmãos passarem um tempo com ela antes do início das sessões de quimioterapia, marcadas para a próxima semana. “Quis deixar passar meu aniversário, que será dia 6 de outubro. Preciso me preparar psicologicamente antes”, explicou.