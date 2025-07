'SOBRE COR'

Artista plástica Andrea Brazil inaugura exposição individual em Salvador

A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 2 de agosto

Tharsila Prates

Publicado em 9 de julho de 2025 às 22:34

Obra de Andrea Brazil Crédito: Divulgação

A exposição “Sobre Cor”, de Andrea Brazil, será aberta neste sábado (12), às 16h, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, em Salvador. Com curadoria de Shannon Botelho, a mostra apresenta um total de 20 obras, produzidas especialmente para a exposição e que revelam uma pesquisa comprometida com a cor como linguagem, estrutura simbólica e forma sensível de interação com o mundo.>

A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 2 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 15h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h.>

Andrea nasceu em Santos, litoral de São Paulo, mas se criou em Salvador. Mora e trabalha em São Paulo, é formada em Desenho Industrial pela Ufba e mestre em Artes pela ECA-USP. A artista já realizou uma exposição individual – SuperUber (RJ, 2024) – e exposições coletivas no Rio e em São Paulo.>

“Em sua prática, Andrea não busca representar imagens, mas elaborar visualmente memórias e sensações que atravessam o olhar e o afeto. As composições não partem da figuração tradicional, mas de formas que evocam objetos, paisagens e arquiteturas, sempre mediadas pela cor”, afirma o curador Shannon Botelho.>

O processo de observação e a memória da artista têm a Bahia como ponto de partida, através das marinhas da Ilha de Itaparica. >

Inicialmente pintando paisagens, Andrea migrou para a abstração, com o interesse de criar espaços a partir de campos de cor e composições geométricas. Ela trabalha frequentemente com séries de pequenos formatos, nas quais as obras são criadas simultaneamente. Algumas peças, inclusive, só alcançam sua plena expressão quando vistas em conjunto, revelando uma interdependência estética.>

Em seu uso da geometria, Andrea busca mais a sensibilidade e o mundano do que o rigor formal. É com essa "geometria sensível" que ela explora a relação entre cor e forma, construindo espaços cromáticos que refletem seu interesse em organizar a visualidade do cotidiano de maneira ampliada.>

A tinta a óleo, predominante em sua obra, e a têmpera ovo, uma técnica antiga que desperta seu fascínio, contribuem para a vivacidade e a intensidade das cores em suas criações. Andrea destaca que, na têmpera, o pigmento se apresenta de forma "desnuda", revelando uma pureza cromática que a cativa profundamente. Além disso, o ato de preparar suas próprias tintas e telas reforça seu caráter processual, comparando-o ao fazer artesanal da cozinha, onde o cuidado e o tempo entre os elementos conduzem ao resultado final.>

Serviço:>

Exposição "Sobre cor" – Andrea Brazil >

Curadoria e texto: Shannon Botelho>

Onde: Ativa Atelier Livre, na Rua Tupinambás, 423, Rio Vermelho, Salvador>

Abertura: Sábado, 12 de julho, das 16h às 21h>

Visitação: 16 de julho a 2 de agosto. Quarta a sexta-feira, das 15h às 19h, e sábados, das 9h às 12h, ou agendamento pelo e-mail [email protected]>