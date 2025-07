CULTURA VIVA

Gratuito, Samba da Resistência traz mestre Bule-Bule para animar roda neste sábado (12)

Próxima edição do tradicional evento será realizada no Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:12

Samba da Resistência Crédito: RICOFOTO

Mais uma edição do gratuito e tradicional Samba da Resistência está se aproximando. Desta vez, o Espaço Cultural Rumo do Vento, localizado na Praça do Coreto, Alto do Bela Vista de Itapuã, convida o mestre sambador e repentista Bule-Bule para animar a roda, na levada do samba tradicional e do samba do sertão — ritmo nordestino pouco conhecido pelo grande público. O evento será realizado neste sábado (12), a partir das 17h.>

Todos os amantes de uma boa roda de samba estão convidados para prestigiar o som que ficará à cargo do time de bambas formado por Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska, Paulo Avelar e claro, pelo mestre Seu Régi de Itapuã, grande anfitrião da casa.>

Para celebrar a lenda viva da cultura popular que é Bule-bule e manter viva a tradição do samba, os músicos prepararam um repertório que une o gênero com ritmos nordestinos diversos. O espaço para os músicos da plateia se achegarem também estará aberto, com direito a muita música, poesia e cultura.>

Sobre Mestre Bule-Bule

Um dos mestres da cultura popular nordestina mais renomados do Brasil, Antônio Ribeiro da Conceição, nome artístico Bule-Bule, é natural Antônio Cardoso no Estado da Bahia, região onde as influências culturais do sertão e do recôncavo baiano se misturam. Conhecido como o maior repentista da Bahia, Bule-Bule também é cordelista, sambadeiro e forrozeiro. >

O mestre tem oito discos e dois DVDs gravados em mais de 45 anos de carreira pela Bahia e pelo mundo. Ele já dividiu o palco com figuras renomadas como Gilberto Gil, Beth Carvalho, Gabriel o Pensador e Tom Zé, além de ter realizado apresentações nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha e em Portugal, divulgando a cultura nordestina. Mestre Bule Bule foi condecorado com a maior premiação brasileira para a Cultura, a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura. >