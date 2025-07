CONFIRA

Concerto gratuito leva música clássica com foco na história negra ao Muncab

Sexteto Opus Lúmen se apresenta nesta quarta (9) no museu afro-brasileiro em Salvador com repertório que une arte, educação e representatividade

A proposta da apresentação no Muncab não é apenas musical: é também uma reafirmação da importância da presença negra na música clássica, muitas vezes esquecida ou apagada. A diretora do museu, Cintia Maria, reforça essa ideia ao destacar que "compositores negros sempre fizeram parte da cena da música clássica, mas sua contribuição foi frequentemente invisibilizada".>

A escolha do Muncab como palco para o concerto faz parte do esforço do projeto Cameratas em ocupar espaços acessíveis e representativos. O museu, que abriga mais de 400 obras em seu acervo, já é conhecido por atividades que unem arte, memória e educação, como o ciclo de palestras "Porto dos Saberes" e as exposições "Òná Ìrín: Caminho de Ferro", de Nádia Taquary, e "Encruzilhadas das Artes Afro-brasileiras".>