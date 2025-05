GRAVIDEZ

Exame revela tempo gestacional de acompanhante que teria transado com Neymar

Presa, Any Awada foi submetidas a teste que detalhou a gestação

Elis Freire

Publicado em 30 de maio de 2025 às 16:20

Any Awuada afirma que fez sexo com Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Na prisão por suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos, Any Awuada passou por exames que estimaram o tempo da sua gravidez. A acompanhante ficou em evidência ao ir a público em março deste ano e expor que Neymar teria transado com ela e outra mulher, em uma festa privada no interior de São Paulo. >

De acordo com informações do Balanço Geral da Record, o tempo gestacional é de cerca de 10 semanas pelos testes. Conclusão: idade gestacional estimada em 10 semanas e três dias”, diz o documento lido ao vivo. >

Segundo os exames, o parto estaria previsto para ocorrer em novembro, quando ela completaria 39 semanas ou 9 meses de gestação. Any Awuada afirma ter mantido relações sexuais com Neymar em uma chácara localizada em Araçoiaba da Serra (SP), no dia 13 de março. A idade gestacional indicada do teste condiz com o período da festa, que aconteceu há 11 semanas. Não há, porém, qualquer confirmação da paternidade.>

Any Awuada 1 de 9

A prisão

Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, presa na última quinta-feira (22) sob suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados. No momento, ela estava em um apartamento no bairro Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Durante a ação policial, foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil. >

A modelo e acompanhante denunciou por meio de seus advogados que estava em condições precárias na cela da cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo.>

O advogado de Any conseguiu que ela fosse levada para outra cadeia pública em Cambuci (SP), onde ela aguarda nova transferência.>

Traição?

A traição denunciada pela acompanhante teria acontecido durante uma festa privada em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Em entrevista ao programa "Focalizando", a modelo afirmou que o craque traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada.>