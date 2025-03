RECÉM CASADOS

Grávida, filha de Tom Cavalcante se casa em cerimônia luxuosa repleta de famosos

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid oficializam união em São Paulo e celebram a espera da primeira filha, Antonella

A noite de sábado (29) foi de festa e emoção para Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante. Grávida de sua primeira filha, Antonella, ela subiu ao altar da Igreja Santa Teresinha, em São Paulo, para dizer “sim” ao cantor sertanejo Cristiano Deyvid. A cerimônia religiosa reuniu amigos, familiares e diversas celebridades. >

Para a ocasião especial, Maria apostou em um deslumbrante vestido no estilo princesa, com bordados delicados, mangas de renda e um longo véu acompanhado de grinalda e buquê de flores brancas.>

O casal assumiu o romance publicamente em setembro de 2024 e, em fevereiro deste ano, oficializou a união em uma cerimônia íntima para familiares. No mesmo mês, anunciaram a gravidez e compartilharam a alegria com os seguidores nas redes sociais.>

"Maria e eu viemos compartilhar um momento muito importante das nossas vidas com vocês. Deus nos abençoou. Maria vai ser mamãe", celebrou Cristiano Deyvid em um vídeo publicado no Instagram. Já Maria, radiante, completou: "Tô grávida, gente!". Na legenda, o casal destacou a emoção da nova fase: "A nossa história de amor acaba de ganhar um capítulo ainda mais especial. Estamos ansiosos para dividir o resto das nossas vidas com o nosso maior tesouro!".>