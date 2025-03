REALITY SHOW

Eliminação, Prova do Líder e novo Paredão: o que esperar do Superdomingo do BBB 25

A reta final do programa promete agitar a casa com novas dinâmicas; Eva, Joselma e Vinicius disputam a preferência do público.

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2025 às 11:34

Tadeu Schmidt no BBB Crédito: Reprodução I Instagram

O "Superdomingo" do BBB 25 vem com tudo e promete ser uma verdadeira montanha-russa de emoções para os confinados e para o público. Durante o programa ao vivo de hoje, Tadeu Schmidt revelou as surpresas que os participantes terão pela frente, começando com a eliminação de um brother na noite deste domingo (30). A disputa está acirrada, com Eva, Joselma e Vinicius lutando pela permanência na casa. >

Além da eliminação, o programa contará com a tradicional Prova do Líder, seguida pela formação de um novo Paredão, movimentando ainda mais o clima dentro da casa. A tensão está no ar, especialmente com a ativação do Modo Turbo, que promete acelerar o jogo e aumentar a intensidade das berlindas, que agora serão mais frequentes.>