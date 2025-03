NOVA CARREIRA

Nego do Borel vence primeira luta no boxe e desafia novos adversários

Funkeiro conquista vitória no Funk Crypto Fight e mira revanche com Luiz Mesquita

Em sua crescente carreira no boxe, Nego do Borel alcançou sua primeira vitória no ringue no último sábado (29). O funkeiro duelou contra o influenciador Diego Aguiar no evento Funk Crypto Fight e garantiu o triunfo por decisão unânime dos árbitros. >