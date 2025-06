PRIMEIRA ENTREVISTA

Mansão, R$ 111 milhões por mês, 30 Lamborghinis: a vida do piloto de Pablo Escobar

TJ Dominguez revelou detalhes sobre o império que construiu transportando drogas para o cartel de Medellín

Carol Neves

Publicado em 11 de junho de 2025 às 10:15

"TJ" Dominguez Crédito: Reprodução

Tirso “TJ” Dominguez, de 73 anos, que comandava os voos clandestinos carregados de cocaína para Pablo Escobar, revelou em um novo podcast que recebia US$ 20 milhões por mês (atualmente, R$ 111 milhões) para trabalhar como piloto do cartel. É a primeira vez que ele concede uma entrevista desde sua prisão em 1988, na Flórida (EUA). O jornal The Guardian teve acesso ao conteúdo completo do podcast Cocaine Air, que traz em detalhes os bastidores da operação e da vida do homem que se tornou uma peça-chave no narcotráfico nos anos 1980.>

A trajetória de TJ no mundo do crime começou no fim da década de 1970. Após a morte do pai, que construía uma usina de açúcar no Haiti, TJ tentou dar continuidade ao projeto, mas foi enganado por banqueiros em Miami. A partir daí, aprendeu a pilotar aviões e começou a transportar maconha das Bahamas e da Colômbia para os Estados Unidos. Um erro logístico, com o envio de uma carga para o barco errado, quase lhe custou a vida. Ameaçado por traficantes, TJ aceitou a proposta de transportar cocaína como forma de saldar a dívida. O primeiro voo lhe rendeu US$ 1 milhão.>

O sucesso da operação e o lucro estrondoso mudaram o foco do piloto, que passou a trabalhar exclusivamente com cocaína. "Eu nunca quis me envolver com cocaína porque os traficantes de cocaína eram os bandidos... responsáveis por todas as mortes [...] Eu não tolero drogas. Nunca usei drogas. Fui vítima de um golpe que me empurrou na direção em que acabei", declarou.>

Inicialmente, TJ recusou uma oferta para trabalhar com Escobar. Na época, já ganhava US$ 4 milhões por mês voando para um dos rivais do chefe do cartel de Medellín, fazendo quatro voos mensais. Mas mudou de ideia quando Escobar elevou a proposta: os mesmos quatro voos mensais, por US$ 5 milhões cada. “Vou ser sincero com você: Pablo Escobar não significava nada para mim", contou. "Eu [estava] orgulhoso, eu ando sobre as águas, sabe? Estou ganhando US$ 4 milhões por mês”.>

Com o novo acordo, TJ mergulhou em um estilo de vida extravagante. Exibia uma frota de 30 Lamborghinis, escolhendo a cor do carro de acordo com a camisa do dia. Era dono de uma mansão, de uma empresa de celulares, em tempos em que cada aparelho custava cerca de US$ 5 mil, de um conjunto habitacional, de uma empresa de fretamento de aeronaves e de uma concessionária de carros de luxo em Fort Lauderdale. “De dia, eu operava a maior concessionária de Lamborghinis do mundo. De noite, eu transportava toneladas de cocaína para Pablo Escobar”, afirmou.>

Com o tempo, o valor pago pelos serviços se tornou alto demais até mesmo para o próprio Escobar. O narcotraficante passou então a remunerá-lo em cocaína. TJ assumiu o papel de traficante, vendendo o produto, lavando o dinheiro e reinvestindo os lucros. Com uma frota de 30 aviões, ele se transformou em um dos principais operadores aéreos do cartel. “Fiz o que nenhum outro contrabandista havia feito na história do contrabando”, disse.>

A ascensão terminou em abril de 1988, quando agentes federais invadiram sua casa armados com fuzis e acompanhados por helicópteros. Ele foi acusado de transportar mais de cinco toneladas de drogas para o sul da Flórida entre 1984 e 1985. As autoridades apreenderam mais de 20 veículos de luxo, incluindo Ferraris e Lamborghinis, além de cinco aviões avaliados em quase US$ 3 milhões.>

TJ se declarou culpado em 1991 por tráfico e lavagem de dinheiro. Durante os mais de 12 anos que passou preso, passou dois em confinamento solitário. A punição veio após um companheiro de cela denunciá-lo por ter comprado um helicóptero e planejado fugir da prisão. Segundo TJ, a ideia era simples: o piloto pousaria dentro do presídio, ele seria içado e um carro aguardaria do lado de fora.>