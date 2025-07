JORNALISMO ESPORTIVO

Leonardo Bertozzi se manifesta pela primeira vez em meses e explica afastamento da ESPN

O comentarista esclareceu que precisou passar por tratamentos para tratar de questões de saúde mental

"Em maio decidi me afastar do trabalho e das redes sociais para tratamento. Neste período foram divulgadas muitas informações falsas, minha família foi alvo de assédio. No tempo certo serão cobradas explicações nas devidas sedes. Por outro lado, recebi uma imensa onda de apoio e carinho das pessoas que realmente importam, e são elas que me deixam mais forte e saudável a cada dia", relatou Leonardo.>