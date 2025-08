REVELAÇÃO

Paulo Coelho fala sobre parceria com Raul Seixas e surpreende: 'Não tenho saudade'

Autor de sucessos com Raul nos anos 70, Paulo Coelho relembra a intensa colaboração com o roqueiro

Paulo usou uma metáfora para explicar melhor seu desapego: “Fiz o Caminho de Santiago em 1986 e nunca tive saudade. Fiz depois outras vezes, com equipes de TV, mas nunca com o mesmo sentimento. Porque, no momento em que fiz, estava inteiro ali. Com Raul, foi a mesma coisa.”>