FAMOSOS

Ivete Sangalo se emociona durante show em Salvador e é consolada: 'Cantor não é robô'

Cantora chorou ao dividir o palco com Margareth Menezes durante apresentação beneficente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:08

Em noite de emoção, Ivete Sangalo comove público no Natal das Estrelas em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo viveu um momento de forte emoção na noite do último domingo (21), em Salvador. Durante o tradicional Natal das Estrelas, evento beneficente realizado em Salvador, a cantora não conseguiu conter a emoção ao interpretar a música “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, em um dueto ao lado de Margareth Menezes, atual ministra da Cultura.

A voz de Ivete chegou a falhar em alguns trechos da canção, eternizada por Milton Nascimento, enquanto era acolhida no palco e pela reação calorosa da plateia. Vídeos do momento rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

A apresentação ganhou ainda mais significado por acontecer poucas semanas após Ivete anunciar o fim de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem viveu por 17 anos e teve três filhos: Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Embora a artista não tenha comentado publicamente sobre a separação, muitos internautas associaram a emoção vivida no palco ao momento pessoal delicado que ela atravessa.

Além do dueto, Ivete se apresentou acompanhada pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), sob a regência dos maestros Carlos Prazeres e Luciano Calazans, responsáveis por conduzir a noite. Calazans, inclusive, esteve ao lado da cantora no momento em que ela se emocionou, oferecendo apoio durante a execução da música.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15

O Natal das Estrelas foi além de um espetáculo musical. O evento teve como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Martagão Gesteira, referência nacional no atendimento pediátrico e que completa 60 anos em 2025. Ivete, que há anos se envolve ativamente com a causa, já participou de diversas ações beneficentes em prol da instituição.