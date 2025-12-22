Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

Artista construiu carreira sólida no cinema e na TV, com destaque em produções de terror e séries aclamadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:51

Ator norte-americano James Ransone
Ator norte-americano James Ransone Crédito: Reprodução

O ator norte-americano James Ransone morreu aos 46 anos e a notícia abalou fãs de cinema e séries. O corpo foi encontrado na última sexta-feira (19), em seu apartamento em Los Angeles. De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Médico Legal do condado, a causa da morte foi classificada como suicídio. A polícia atendeu a um chamado na residência e não identificou indícios de crime.

Nascido em 2 de junho de 1979, em Baltimore, no estado de Maryland, Ransone iniciou a carreira no início dos anos 2000 com participações em séries de televisão como Ed e Third Watch. O reconhecimento começou a ganhar força em 2003, quando integrou o elenco de The Wire, produção da HBO considerada uma das mais importantes da história da TV, onde interpretou Ziggy Sobotka.

Leia mais

Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Imagem - Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

O ator James Ransone morreu aos 46 anos

Ator norte-americano James Ransone por Reprodução
Ator norte-americano James Ransone por Reprodução
Ator norte-americano James Ransone interpretou Ziggy Sobotka em temporada de 'The Wire' por Reprodução/HBO
Ator norte-americano James Ransone por Reprodução
James Ransone, ator de It: Capítulo Dois por Divulgação
Ator norte-americano James Ransone morreu aos 46 anos por Reprodução
Ator norte-americano James Ransone por Reprodução/Focus Features
1 de 7
Ator norte-americano James Ransone por Reprodução

Ao longo dos anos, o ator se consolidou como um nome frequente no gênero terror. Ele esteve em filmes como A Entidade e A Entidade 2, além de participar de It: Capítulo Dois (2019), no papel da versão adulta de Eddie Kaspbrak. O personagem marcou uma geração de fãs da obra de Stephen King e ampliou ainda mais sua visibilidade internacional.

Nos últimos trabalhos, James Ransone integrou o elenco de O Telefone Preto (2021) e retornou na sequência lançada recentemente, O Telefone Preto 2. Na televisão, também passou por séries como Law & Order, Jericho, Havaí 5-0 e pela segunda temporada de Poker Face, estrelada por Natasha Lyonne.

Leia mais

Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Imagem - 'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Tags:

Cinema Morte Filmes Ator Filme de Terror James Ransone

Mais recentes

Imagem - Esse 'caviar' estranho no jardim exige remoção imediata; entenda o risco

Esse 'caviar' estranho no jardim exige remoção imediata; entenda o risco
Imagem - Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras
Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos
02

Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos

Imagem - Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano
03

Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
04

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa