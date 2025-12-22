James Ransone, ator de 'It' e 'The Wire' é encontrado morto aos 46 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:51
O ator norte-americano James Ransone morreu aos 46 anos e a notícia abalou fãs de cinema e séries. O corpo foi encontrado na última sexta-feira (19), em seu apartamento em Los Angeles. De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Médico Legal do condado, a causa da morte foi classificada como suicídio. A polícia atendeu a um chamado na residência e não identificou indícios de crime.
Nascido em 2 de junho de 1979, em Baltimore, no estado de Maryland, Ransone iniciou a carreira no início dos anos 2000 com participações em séries de televisão como Ed e Third Watch. O reconhecimento começou a ganhar força em 2003, quando integrou o elenco de The Wire, produção da HBO considerada uma das mais importantes da história da TV, onde interpretou Ziggy Sobotka.
Ao longo dos anos, o ator se consolidou como um nome frequente no gênero terror. Ele esteve em filmes como A Entidade e A Entidade 2, além de participar de It: Capítulo Dois (2019), no papel da versão adulta de Eddie Kaspbrak. O personagem marcou uma geração de fãs da obra de Stephen King e ampliou ainda mais sua visibilidade internacional.
Nos últimos trabalhos, James Ransone integrou o elenco de O Telefone Preto (2021) e retornou na sequência lançada recentemente, O Telefone Preto 2. Na televisão, também passou por séries como Law & Order, Jericho, Havaí 5-0 e pela segunda temporada de Poker Face, estrelada por Natasha Lyonne.