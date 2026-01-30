POR AGRESSÃO

Equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão do participante do BBB 26: ‘Lamentamos profundamente’

Equipe lamenta desclassificação, exalta trajetória do brother e agradece apoio do público após episódio do Big Fone

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:53

Paulo Augusto lamenta expulsão do BBB 26 e agradece apoio do público

A expulsão de Paulo Augusto do BBB 26, anunciada na tarde desta sexta-feira, dia 30, repercutiu fora da casa e levou a equipe do participante a se manifestar oficialmente nas redes sociais. Em nota, o time lamentou a decisão do programa e destacou a trajetória do brother, que deixou o reality após um episódio envolvendo a disputa pelo Big Fone.

No pronunciamento, a equipe demonstrou tristeza com o desfecho da participação de PA no jogo. "É com muito pesar que compartilhamos a decisão do programa de expulsar PA pelos acontecimentos da manhã de hoje, durante o atendimento ao Big Fone."

O texto também reforça a forma como Paulo Augusto se apresentou ao público ao longo da experiência no confinamento. "Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio."

A mensagem segue com agradecimentos aos fãs e à audiência que acompanhou o participante desde a entrada no programa. "Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA."

Por fim, a equipe lamentou o encerramento antecipado da trajetória no BBB 26 e agradeceu o apoio recebido. "Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada."