FORA DO REALITY

Entenda o que aconteceu para Paulo Augusto ser expulso do BBB 26

Participante foi retirado do jogo nesta sexta após decisão da produção

Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:41

Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrão durante disputa pelo Big Fone Crédito: Divulgação/Globo

Paulo Augusto está fora do BBB 26. O participante foi expulso do reality show na tarde desta sexta-feira (30), após um episódio ocorrido durante a disputa para atender o Big Fone, que tocou pela manhã.

Segundo a produção do programa, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach no momento da corrida até o telefone. As imagens foram analisadas e a Globo decidiu pela desclassificação do estudante de Medicina Veterinária, que integrava o grupo Pipoca e entrou no jogo pela Casa de Vidro da região Centro-Oeste.

Após o ocorrido, Jonas comentou a situação com outros participantes e afirmou que se sentiu empurrado, mas destacou que não acreditou em intenção agressiva. Samira também disse ter presenciado a cena.

Paulo Augusto (BBB 26) 1 de 11

Em comunicado oficial, a emissora informou: "Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt".

A expulsão aconteceu no mesmo dia em que o Big Fone tocou pela segunda vez na semana. Pela manhã, Babu Santana atendeu a ligação e pegou uma pulseira no confessionário. Foi durante essa dinâmica que ocorreu o atrito entre os brothers.