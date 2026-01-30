Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda o que aconteceu para Paulo Augusto ser expulso do BBB 26

Participante foi retirado do jogo nesta sexta após decisão da produção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:41

Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrão durante disputa pelo Big Fone Crédito: Divulgação/Globo

Paulo Augusto está fora do BBB 26. O participante foi expulso do reality show na tarde desta sexta-feira (30), após um episódio ocorrido durante a disputa para atender o Big Fone, que tocou pela manhã.

Segundo a produção do programa, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach no momento da corrida até o telefone. As imagens foram analisadas e a Globo decidiu pela desclassificação do estudante de Medicina Veterinária, que integrava o grupo Pipoca e entrou no jogo pela Casa de Vidro da região Centro-Oeste.

Após o ocorrido, Jonas comentou a situação com outros participantes e afirmou que se sentiu empurrado, mas destacou que não acreditou em intenção agressiva. Samira também disse ter presenciado a cena.

Paulo Augusto (BBB 26)

Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Paulo Augusto (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Paulo Augusto (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Paulo Augusto (anjo) por Divulgação
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Augusto (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo

Em comunicado oficial, a emissora informou: "Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt".

A expulsão aconteceu no mesmo dia em que o Big Fone tocou pela segunda vez na semana. Pela manhã, Babu Santana atendeu a ligação e pegou uma pulseira no confessionário. Foi durante essa dinâmica que ocorreu o atrito entre os brothers.

O Big Fone ainda vai tocar novamente na noite desta sexta e no sábado. A dinâmica da semana prevê indicações ao Paredão pelos atendentes do telefone, pela líder Maxiane e pela votação da casa, além da tradicional prova bate e volta que define os emparedados.

Tags:

bbb 26 Paulo Augusto

Mais recentes

Imagem - Engenheiro químico faz alerta sobre uso de refrigerante e vinagre na máquina de lavar roupa: 'não adianta'

Engenheiro químico faz alerta sobre uso de refrigerante e vinagre na máquina de lavar roupa: 'não adianta'
Imagem - Equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão do participante do BBB 26: ‘Lamentamos profundamente’

Equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão do participante do BBB 26: ‘Lamentamos profundamente’
Imagem - Reviravolta no BBB 26: Globo expulsa Paulo Augusto por empurrar Jonas

Reviravolta no BBB 26: Globo expulsa Paulo Augusto por empurrar Jonas

MAIS LIDAS

Imagem - O Universo não facilita, mas recompensa: Áries, Virgem e Libra passam por um teste decisivo nesta sexta-feira (30 de janeiro)
01

O Universo não facilita, mas recompensa: Áries, Virgem e Libra passam por um teste decisivo nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
02

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
03

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
04

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza