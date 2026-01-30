Entenda o que aconteceu para Paulo Augusto ser expulso do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:41
Paulo Augusto está fora do BBB 26. O participante foi expulso do reality show na tarde desta sexta-feira (30), após um episódio ocorrido durante a disputa para atender o Big Fone, que tocou pela manhã.
Segundo a produção do programa, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach no momento da corrida até o telefone. As imagens foram analisadas e a Globo decidiu pela desclassificação do estudante de Medicina Veterinária, que integrava o grupo Pipoca e entrou no jogo pela Casa de Vidro da região Centro-Oeste.
Após o ocorrido, Jonas comentou a situação com outros participantes e afirmou que se sentiu empurrado, mas destacou que não acreditou em intenção agressiva. Samira também disse ter presenciado a cena.
Em comunicado oficial, a emissora informou: "Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt".
A expulsão aconteceu no mesmo dia em que o Big Fone tocou pela segunda vez na semana. Pela manhã, Babu Santana atendeu a ligação e pegou uma pulseira no confessionário. Foi durante essa dinâmica que ocorreu o atrito entre os brothers.
O Big Fone ainda vai tocar novamente na noite desta sexta e no sábado. A dinâmica da semana prevê indicações ao Paredão pelos atendentes do telefone, pela líder Maxiane e pela votação da casa, além da tradicional prova bate e volta que define os emparedados.