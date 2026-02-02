Acesse sua conta
É o momento de deixar fluir, sem forçar a barra! Saiba o que o Universo pede para Áries, Touro e Gêmeos

Signos também estarão mais abertos para novas experiências e para o amor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:42

Signos estarão com curiosidade e sensibilidade mais aguçada
Signos estarão com curiosidade e sensibilidade mais aguçada Crédito: Imagem gerada por IA

O mês mais curto e movimentado do ano chega com a Lua Cheia do dia 1ª deixando a energia em alta e com muitas emoções. Nesta terça-feira (3), acontece o fim da retrogradação de Urano, e o retorno do planeta das intervenções ao movimento direto pelo signo de Touro que abre espaço para novas oportunidades e mudanças significativas. Assim, o que estava travado tende a se desenrolar e a capacidade de se adaptar promete trazer estabilidade.

Confira as previsões de João Bidu para Áries, Touro e Gêmeos:

Áries

Todos os sinais indicam que os arianos deixam a armadura em casa e saem com o coração aberto. A agenda social tende a ficar movimentada e um love inesperado promete rolar, inclusive alguém que jamais imaginou que fosse seu tipo ou até seu círculo social. O desejo de inovar e experimentar vem bombando, e aí tende a ousar, apostar em novas posições e testar limites da intimidade.

Touro

Os taurinos se sentirão mais leves, quietos e abertos para o amor. Tudo indica que buscará alguém que compartilhe os mesmos objetivos e desejos que você, e que assumirá o comando de outros campos da vida com bom-humor e criatividade.

Gêmeos

Cansado mais sempre de malas prontas, geminianos têm tudo para ter um mês de fevereiro agitado e com a curiosidade aguçada. Pode pintar vontade de experimentar novas formas de amor e de se relacionar, além disso, ideias diferentes, coragem e iniciativa prometem experiências novas e gostosas.

