Bahia avança em preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Alan Pinheiro
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:37
Após vencer o Porto por 3x1 no Campeonato Baiano, o Bahia deu continuidade a preparação para enfrentar o Fluminense. O Esquadrão enfrenta o Tricolor das Laranjeiras na próxima quinta-feira (5), quando recebe os cariocas na Arena Fonte Nova pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h.
Após ativação na academia, o grupo comandado por Rogério Ceni foi para o campo 2. Lá, a comissão técnica realizou um treino de posse de bola, com enfrentamento em campo reduzido. Os titulares contra o Porto saíram mais cedo e os demais seguiram para o campo 1.
No primeiro momento, após divisão de dois grupos, os atletas participaram de um treino tático e técnico, com combinações de jogadas e finalização. A última etapa, com o campo aberto, foi dedicada aos ajustes táticos. O treino contou com a presença do atacante argentino Mateo Sanabria.