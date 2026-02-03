SÉRIE A

Bahia avança em preparação para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Confronto contra os cariocas ocorre nesta quinta-feira (5), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:37

Sanabria voltou a treinar com bola pelo Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após vencer o Porto por 3x1 no Campeonato Baiano, o Bahia deu continuidade a preparação para enfrentar o Fluminense. O Esquadrão enfrenta o Tricolor das Laranjeiras na próxima quinta-feira (5), quando recebe os cariocas na Arena Fonte Nova pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h.

Após ativação na academia, o grupo comandado por Rogério Ceni foi para o campo 2. Lá, a comissão técnica realizou um treino de posse de bola, com enfrentamento em campo reduzido. Os titulares contra o Porto saíram mais cedo e os demais seguiram para o campo 1.

