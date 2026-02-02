Acesse sua conta
Atacante revelado pelo Bahia vai para o sétimo clube estrangeiro da carreira

Atleta de de 26 anos já defendeu equipes de seis países diferentes desde que deixou o Esquadrão

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:57

Matheus Saldanha com a camisa do Bahia
Matheus Saldanha com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Revelado pelo Bahia, o atacante Matheus Saldanha segue acumulando experiências no futebol internacional e, aos 26 anos, vai defender o sétimo clube estrangeiro da carreira. Pertencente ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o centroavante foi emprestado ao Sharjah FC, também do país, dando sequência ao percurso fora do Brasil iniciado há quatro anos.

Formado em grande parte no Osasco Audax, Saldanha chegou à base do Bahia em 2018 e rapidamente avançou de categoria. Já em seu primeiro ano no clube, atuou pelas equipes sub-20 e sub-23, até ganhar espaço no elenco profissional. Em 2020, disputou 34 partidas pelo time principal e marcou três gols, mas acabou ficando fora dos planos e foi emprestado no ano seguinte.

Em 2021, o atacante seguiu para o JEF United, do Japão, clube que o adquiriu em definitivo em 2022, por 400 mil euros. No futebol japonês, Saldanha somou 48 jogos e quatro gols, além de ter sido emprestado ao Chengdu Rongcheng, da China, e ao Neftchi, do Azerbaijão, ampliando ainda mais sua rodagem internacional.

O bom desempenho abriu caminho para o futebol europeu. Em 2023, o Partizan, da Sérvia, pagou 1,3 milhão de euros para contratá-lo. No clube sérvio, o centroavante viveu seu melhor momento até aqui: foram 21 gols e cinco assistências em 39 jogos, desempenho que chamou atenção do mercado. No ano seguinte, o Ferencváros, da Hungria, investiu 3 milhões de euros para contar com o brasileiro.

Na Hungria, Saldanha manteve bons números, com 11 gols e três assistências em 33 partidas, antes de ser vendido, em julho do ano passado, ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, por 5 milhões de euros. Pela equipe árabe, atuou em 20 jogos e marcou três gols, antes de ser novamente negociado, agora por empréstimo ao Sharjah FC.

