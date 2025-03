GRUPO DEFINIDO

Com retorno de Neymar, Seleção Brasileira é convocada; veja a lista completa de Dorival Júnior

Equipe vai enfrentar Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2025 às 11:22

Dorival Jr. convocou Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira está convocada. O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta quinta-feira (6), a lista dos 23 jogadores que vão defender a equipe nacional na Data-Fifa de março. A Amarelinha irá enfrentar a Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nos primeiros compromissos do time neste ano. Os atletas irão se apresentar no dia 17.>

A principal novidade da lista é o retorno do atacante Neymar. Essa é a primeira vez que ele aparece na convocação após um ano e cinco meses. A última vez em que o camisa 10 atuou pelo Brasil foi na derrota para o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias. Ele teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco e ficou mais de um ano afastado dos gramados. Além disso, teve outras questões físicas na sequência e ficou fora das convocações.

Naquela época, o técnico da Amarelinha ainda era Fernando Diniz. Desta forma, essa será a primeira vez que Dorival terá a chance de trabalhar com Neymar na Seleção.>

Além do camisa 10 do Santos, outros seis jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo, e Estêvão, do Palmeiras.>

A Data Fifa deste mês engloba duas pedreiras para a equipe nacional nas Eliminatórias. Em 2023, o Brasil perdeu os dois jogos no combo contra colombianos (por 2x1, fora de casa) e argentinos (por 1x0, no Maracanã). Agora, o mando será invertido, com Brasília sendo a casa da Seleção primeiro e, depois, o Monumental de Núñez.>

A Seleção vai receber a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, enfrentará a Argentina no dia 25, às 21h, em Buenos Aires. >

O Brasil ocupa o 5º lugar das Eliminatórias, com 18 pontos. São sete a menos do que a Argentina, que é a líder, com 25. A Colômbia é a 4ª colocada, com 19.>

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira:>

Goleiros>

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING) >

Defensores>

Danilo - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)



Guilherme Arana - Atlético-MG



Léo Ortiz - Flamengo



Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)



Murillo - Nottingham Forest (ING)



Vanderson - Monaco (FRA)



Wesley - Flamengo

Meio-campistas>

André - Wolverhampton (ING)



Bruno Guimarães - Newcastle (ING)



Gerson - Flamengo



Joelinton - Newcastle (ING)



Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)



Neymar Jr. - Santos

Atacantes>