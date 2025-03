VAI TER CLÁSSICO!

Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir ao vivo

Técnico Dorival Júnior vai divulgar lista de jogadores que vão enfrentar Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa

A lista será divulgada a partir das 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A principal expectativa é pelo retorno do craque Neymar. O camisa 10 do Santos está na lista com os 52 pré-convocados e deve voltar a atuar pelo Brasil após um ano e cinco meses. Ele não joga pela equipe nacional desde outubro de 2023,>

A Seleção vai receber a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, enfrentará a Argentina no dia 25, às 21h, em Buenos Aires. O Brasil ocupa o 5º lugar das Eliminatórias, com 18 pontos. São sete a menos do que a Argentina, que é a líder.>