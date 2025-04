TECNOLOGIA

'TikTok é melhor que nós', reconhece Mark Zuckerberg em depoimento

Ele defendeu compras do Instagram e WhatsApp diante de tribunal que analisa ação antitruste

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:19

Mark Zuckerberg Crédito: Divulgação

Em um momento revelador do julgamento antitruste contra a Meta em Washington, Mark Zuckerberg admitiu nesta quarta-feira (16) a superioridade do TikTok: "O TikTok continua sendo maior que Facebook ou Instagram, e não me agrada que nossos competidores estejam melhores que nós". A declaração foi feita durante seu terceiro dia de depoimento no caso que pode obrigar a Meta a vender o Instagram e WhatsApp. >

A confissão do executivo veio ao explicar os esforços da Meta para copiar o modelo de sucesso do aplicativo chinês com os Reels. "Vimos que nosso crescimento desacelerou drasticamente [com a ascensão do TikTok]. Respondemos criando os Reels, mas eles continuam à frente", reconheceu Zuckerberg perante o tribunal federal. >

A FTC (agência de defesa do consumidor dos EUA) usa essas declarações para argumentar que as aquisições do Instagram (2012) e WhatsApp (2014) foram manobras anticompetitivas. Zuckerberg, porém, insiste que os aplicativos não teriam prosperado sem os investimentos da Meta: "O Instagram tinha dificuldades para crescer, e o WhatsApp carecia de ambição antes de sermos nós". >