Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Jean Lucas no banco, confira a provável escalação do Brasil para encarar o Chile

Ancelotti deve mandar a campo equipe com quatro atacantes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:57

Seleção treinou na Granja Comary
Ancelotti comandando treino da Seleção na Granja Comary Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Na terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, o Brasil já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 e enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, apenas para cumprir tabela. Sem a pressão de buscar resultado contra o lanterna da competição, o técnico Carlo Ancelotti pretende aproveitar a partida para realizar testes na equipe.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (3), o treinador italiano deu pistas sobre a escalação e confirmou que repetirá o esquema com quatro atacantes utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na rodada anterior. O objetivo é manter um time veloz e versátil no ataque, mas sem abrir brechas na defesa.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer contra o Chile, jogar de forma intensa, ser forte defensivamente, e fazer uma boa pressão ofensiva para que os torcedores fiquem contentes com nosso jogo”, disse o comandante da Seleção.

“Nos treinos testei o time com quatro atacantes. A ideia é jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca o equilíbrio e defenda bem”, acrescentou.

Treino da Seleção Brasileira

Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 13
Seleção treinou na Granja Comary por Rafael Ribeiro/CBF

O quarteto ofensivo já está definido: João Pedro, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão. A única dúvida de Ancelotti é quanto ao posicionamento dos dois últimos. Embora João Pedro tenha condições de atuar como meia, será escalado como centroavante. Já entre Raphinha e Estêvão, o treinador ainda não decidiu quem jogará pela esquerda e quem terá a função de armador.

Em relação ao time que enfrentou o Paraguai, haverá três mudanças: Gabriel Magalhães entra na zaga no lugar de Alex, enquanto Douglas Santos e Wesley assumem as laterais nas vagas de Alex Sandro e Vanderson, ambos cortados por lesão. Sob expectativa de estrear pela Seleção e dar ainda mais orgulho ao Bahia, Jean Lucas deve iniciar no banco.

Assim, a provável escalação do Brasil é: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Alexsandro (Lille) por Divulgação/Lille
Caio Henrique (Mônaco) por Vitor_Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Casemiro (Manchester United) por Manchester United/Divulgação
Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucas Paquetá (West Ham) por Lucas Figueiredo/CBF
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Reprodução
João Pedro (Chelsea) por Reprodução
Kaio Jorge (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Reprodução/X Barcelona
Richarlison (Tottenham) por Reprodução/Redes Sociais
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
1 de 23
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Embora o jogo sirva principalmente para observações, ele terá um significado especial para Carlo Ancelotti. Multicampeão como treinador e ex-jogador de destaque, com passagens por Milan, Roma e pela seleção italiana, o técnico nunca atuou no lendário Maracanã. Por isso, encara o duelo como uma experiência única.

“Para mim é uma experiência muito bonita a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. Por isso, espero o máximo do jogo. Que a equipe jogue bem, com confiança, que tenha uma boa atitude e intensidade. É o caminho que queremos correr até o Mundial”, projetou.

Leia mais

Imagem - Ancelotti explica ausência de Neymar: 'Seleção tem muita concorrência'

Ancelotti explica ausência de Neymar: 'Seleção tem muita concorrência'

Imagem - 'Futebol brasileiro morreu' e 'vergonha histórica': torcedores criticam atividade em treino da Seleção

'Futebol brasileiro morreu' e 'vergonha histórica': torcedores criticam atividade em treino da Seleção

Imagem - Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

A Seleção encerrou a preparação para enfrentar os chilenos com um último treino nesta quarta-feira, na Granja Comary. Ao todo, Ancelotti teve três dias de atividades, mas contou com o elenco completo em apenas dois deles. Após o jogo contra o Chile, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (9), às 20h30, contra a Bolívia, em El Alto, a 4.100 metros de altitude, pela última rodada das Eliminatórias.

Mais recentes

Imagem - Confiança x Bahia: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confiança x Bahia: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imagem - Caso David Luiz: ex-amante do jogador vai entregar o celular para perícia policial

Caso David Luiz: ex-amante do jogador vai entregar o celular para perícia policial
Imagem - Rodrigo Chagas é efetivado no comando técnico do Vitória e sonha com competições internacionais

Rodrigo Chagas é efetivado no comando técnico do Vitória e sonha com competições internacionais

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua