Com Jean Lucas no banco, confira a provável escalação do Brasil para encarar o Chile

Ancelotti deve mandar a campo equipe com quatro atacantes

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:57

Ancelotti comandando treino da Seleção na Granja Comary Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Na terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, o Brasil já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 e enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, apenas para cumprir tabela. Sem a pressão de buscar resultado contra o lanterna da competição, o técnico Carlo Ancelotti pretende aproveitar a partida para realizar testes na equipe.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (3), o treinador italiano deu pistas sobre a escalação e confirmou que repetirá o esquema com quatro atacantes utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na rodada anterior. O objetivo é manter um time veloz e versátil no ataque, mas sem abrir brechas na defesa.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer contra o Chile, jogar de forma intensa, ser forte defensivamente, e fazer uma boa pressão ofensiva para que os torcedores fiquem contentes com nosso jogo”, disse o comandante da Seleção.

“Nos treinos testei o time com quatro atacantes. A ideia é jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca o equilíbrio e defenda bem”, acrescentou.

O quarteto ofensivo já está definido: João Pedro, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão. A única dúvida de Ancelotti é quanto ao posicionamento dos dois últimos. Embora João Pedro tenha condições de atuar como meia, será escalado como centroavante. Já entre Raphinha e Estêvão, o treinador ainda não decidiu quem jogará pela esquerda e quem terá a função de armador.

Em relação ao time que enfrentou o Paraguai, haverá três mudanças: Gabriel Magalhães entra na zaga no lugar de Alex, enquanto Douglas Santos e Wesley assumem as laterais nas vagas de Alex Sandro e Vanderson, ambos cortados por lesão. Sob expectativa de estrear pela Seleção e dar ainda mais orgulho ao Bahia, Jean Lucas deve iniciar no banco.

Assim, a provável escalação do Brasil é: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

Embora o jogo sirva principalmente para observações, ele terá um significado especial para Carlo Ancelotti. Multicampeão como treinador e ex-jogador de destaque, com passagens por Milan, Roma e pela seleção italiana, o técnico nunca atuou no lendário Maracanã. Por isso, encara o duelo como uma experiência única.

“Para mim é uma experiência muito bonita a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. Por isso, espero o máximo do jogo. Que a equipe jogue bem, com confiança, que tenha uma boa atitude e intensidade. É o caminho que queremos correr até o Mundial”, projetou.