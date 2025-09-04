Ex-goleiro do Brasil acusado de violência doméstica é detido com arma furtada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:13
O ex-goleiro Helton Arruda, que atuou por Vasco, Porto e Seleção Brasileira, foi detido nesta quarta-feira (3) em Portugal. Policiais encontraram em sua casa uma arma de fogo e munições sem registro. A apreensão ocorreu durante buscas autorizadas no âmbito de um processo de violência doméstica em que o ex-atleta é investigado desde julho. As informações são do jornal Público.
A suspeita de que Helton guardava uma arma já existia há sete anos. Na época, ele teria discutido com uma mulher com quem manteve um relacionamento extraconjugal por cerca de uma década. A vítima relata ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo ex-jogador.
Goleiro Helton Arruda
De acordo com a denúncia, em um encontro marcado para devolução de pertences, em Vila Nova de Gaia, o ex-goleiro teria saído de seu carro e encostado “um objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo” na cabeça da mulher. Quando um conhecido dela se aproximou, Helton teria escondido o item e dito: “Está vendo. É assim que acontecem as desgraças”.
A revista policial localizou a arma no quarto de Helton e da atual esposa. Em depoimento, o brasileiro afirmou que o objeto seria de um amigo já falecido, o músico Mário Rui Maia, que costumava frequentar a residência para gravar em seu estúdio.
Segundo a polícia, a arma em questão foi furtada em uma cidade a cerca de 70 quilômetros dali e estava registrada em nome de outra pessoa. Após a detenção, Helton foi liberado mediante compromisso de comparecimento periódico em juízo.
Helton vive em Portugal há mais de 20 anos. Ele chegou ao país em 2002, quando assinou com o União Leiria, e se transferiu para o Porto em 2005, onde jogou até 2016. Pelo clube, conquistou sete títulos do Campeonato Português e uma Liga Europa. No Vasco, foi campeão da Libertadores de 1998, além do Brasileirão e da Copa Mercosul em 2000. Com a Seleção, integrou o elenco que venceu a Copa América de 2007.