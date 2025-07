JULGAMENTO

Ex-goleiro da seleção brasileira pode ser condenado a 8 anos de prisão por violência doméstica

Julgamento ocorrerá em Portugal

Segundo informações do jornal português Público, a acusação foi feita por uma mulher com quem Helton teria mantido um relacionamento extraconjugal por mais de uma década. O caso foi classificado, inicialmente, como maus-tratos simples, que prevê pena de três anos na legislação portuguesa. >

O processo segue em tramitação no Departamento de Investigação e Ação Penal (Diap) do Porto, que ainda pode reclassificar o caso. Se for comprovado o crime de violência doméstica, a pena pode ser elevada para oito anos. >