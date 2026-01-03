Acesse sua conta
Morando no Brasil, Gaby Spanic comemora prisão de Maduro e celebra 'libertação' da Venezuela

Estrela de 'A Usurpadora' se manifestou nas redes após ofensiva dos EUA neste sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:27

Gaby Spanic
Gaby Spanic Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Gaby Spanic, eternizada como Paola e Paulina Bracho na novela A Usurpadora, voltou aos holofotes neste sábado (3) ao se manifestar publicamente sobre os acontecimentos que colocaram a Venezuela no centro das atenções do mundo. Morando atualmente no Brasil, a artista celebrou nas redes sociais o que chamou de início da libertação do país, em meio às notícias sobre ataques norte-americanos e a suposta prisão do presidente Nicolás Maduro.

Aos 51 anos, a venezuelana publicou um cartaz com o mapa da Venezuela envolto por símbolos religiosos e a bandeira nacional. O post recebeu apoio de seguidores brasileiros e venezuelanos que acompanham sua postura crítica ao regime chavista há anos.

Além da imagem, Gaby resgatou um vídeo gravado em agosto de 2024, logo após a controversa reeleição de Maduro, no qual afirmava acreditar que a queda do líder estava próxima. No registro, a atriz fala em “guerra espiritual”, pede oração pelo país e diz que a Venezuela seria finalmente livre. O conteúdo voltou a viralizar após os eventos deste sábado.

Antes de se estabelecer no Brasil, Gaby Spanic vivia na Cidade do México, onde construiu a maior parte de sua carreira artística na Televisa. Nascida em Ortiz, na Venezuela, ela deixou o país ainda jovem em busca de oportunidades e se tornou uma das maiores estrelas da teledramaturgia latina.

Em novembro do ano passado, a atriz oficializou sua permanência no Brasil ao tirar o CPF, em São Paulo, cidade onde reside atualmente. Na ocasião, brincou com os seguidores ao misturar humor e nostalgia da personagem que a consagrou:

Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

“Agora sim, meus amores, já tenho CPF! Qual banco vocês indicam pra eu depositar os ‘2 milhões de dólares’ da Paola Bracho?”, escreveu.

A manifestação de Gaby acontece em um cenário de forte instabilidade política e militar. Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que forças norte-americanas realizaram uma operação de grande escala na Venezuela e que Nicolás Maduro teria sido capturado e retirado do país por via aérea. Até o momento, não há confirmação oficial dessa informação por fontes independentes.

Horas antes da declaração, moradores de Caracas relataram explosões durante a madrugada. Testemunhas falaram em voos de aeronaves em baixa altitude, tremores e correria em diferentes regiões da capital. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, especialmente nas proximidades da base aérea de La Carlota.

O governo venezuelano confirmou que o país foi alvo de ataques, mas negou a prisão de Maduro. Em nota oficial, anunciou estado de comoção exterior e convocou forças políticas e sociais para mobilização nacional.

