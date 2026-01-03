CELEBRIDADES

Morando no Brasil, Gaby Spanic comemora prisão de Maduro e celebra 'libertação' da Venezuela

Estrela de 'A Usurpadora' se manifestou nas redes após ofensiva dos EUA neste sábado (3)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:27

Gaby Spanic Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Gaby Spanic, eternizada como Paola e Paulina Bracho na novela A Usurpadora, voltou aos holofotes neste sábado (3) ao se manifestar publicamente sobre os acontecimentos que colocaram a Venezuela no centro das atenções do mundo. Morando atualmente no Brasil, a artista celebrou nas redes sociais o que chamou de início da libertação do país, em meio às notícias sobre ataques norte-americanos e a suposta prisão do presidente Nicolás Maduro.

Aos 51 anos, a venezuelana publicou um cartaz com o mapa da Venezuela envolto por símbolos religiosos e a bandeira nacional. O post recebeu apoio de seguidores brasileiros e venezuelanos que acompanham sua postura crítica ao regime chavista há anos.

Além da imagem, Gaby resgatou um vídeo gravado em agosto de 2024, logo após a controversa reeleição de Maduro, no qual afirmava acreditar que a queda do líder estava próxima. No registro, a atriz fala em “guerra espiritual”, pede oração pelo país e diz que a Venezuela seria finalmente livre. O conteúdo voltou a viralizar após os eventos deste sábado.

Antes de se estabelecer no Brasil, Gaby Spanic vivia na Cidade do México, onde construiu a maior parte de sua carreira artística na Televisa. Nascida em Ortiz, na Venezuela, ela deixou o país ainda jovem em busca de oportunidades e se tornou uma das maiores estrelas da teledramaturgia latina.

Em novembro do ano passado, a atriz oficializou sua permanência no Brasil ao tirar o CPF, em São Paulo, cidade onde reside atualmente. Na ocasião, brincou com os seguidores ao misturar humor e nostalgia da personagem que a consagrou:

Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17' 1 de 12

“Agora sim, meus amores, já tenho CPF! Qual banco vocês indicam pra eu depositar os ‘2 milhões de dólares’ da Paola Bracho?”, escreveu.

A manifestação de Gaby acontece em um cenário de forte instabilidade política e militar. Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que forças norte-americanas realizaram uma operação de grande escala na Venezuela e que Nicolás Maduro teria sido capturado e retirado do país por via aérea. Até o momento, não há confirmação oficial dessa informação por fontes independentes.

Horas antes da declaração, moradores de Caracas relataram explosões durante a madrugada. Testemunhas falaram em voos de aeronaves em baixa altitude, tremores e correria em diferentes regiões da capital. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, especialmente nas proximidades da base aérea de La Carlota.