Brasileiros poderão viajar para a Venezuela após o caos deste sábado? Entenda

Fronteira segue fechada neste sábado (3), e não há previsão de normalização do fluxo

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:16

Aeroporto internacional de Santiago, no Chile Crédito: Reprodução

Após os acontecimentos registrados neste sábado (3), com explosões em Caracas, anúncio de operação militar dos Estados Unidos e decretação de estado de comoção exterior na Venezuela, brasileiros não devem viajar para o país neste momento.

A principal passagem terrestre entre os dois países, em Pacaraima, amanheceu fechada. Segundo a Polícia Federal, a própria Venezuela restringiu o fluxo na fronteira, o que levou à interrupção da circulação de pessoas.

Além do fechamento da fronteira, o governo venezuelano decretou estado de comoção exterior, medida que permite restrições severas de circulação e aumenta o grau de imprevisibilidade para civis e estrangeiros.

Neste momento, não é possível entrar na Venezuela por via terrestre. Mesmo que haja reabertura nos próximos dias, a recomendação é evitar viagens, já que novos bloqueios podem ocorrer sem aviso prévio.

Voos

Sobre voos, não há confirmação oficial de fechamento total do espaço aéreo, mas o cenário é instável e pode haver cancelamentos ou mudanças repentinas. Em situações como essa, a orientação do Itamaraty é evitar viagens não essenciais.

– Fronteira está fechada

– Viagens não são recomendadas

– Não há previsão de normalização

