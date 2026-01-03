Acesse sua conta
Após promessa, Zé Felipe corta o cabelo e surpreende fãs com novo visual; veja antes e depois

No segundo dia de 2026, o sertanejo colocou fim ao voto de um ano sem cortar o cabelo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 08:57

Após promessa promessa religiosa, Zé Felipe muda o visual depois de um ano sem cortar o cabelo
Após promessa promessa religiosa, Zé Felipe muda o visual depois de um ano sem cortar o cabelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Zé Felipe começou 2026 mudando o visual. No segundo dia do ano, o cantor decidiu colocar fim a uma promessa que vinha cumprindo à risca: ficar um ano inteiro sem cortar o cabelo. O resultado da mudança foi compartilhado nesta sexta-feira (2) nas redes sociais. 

Com poucas publicações no perfil, o sertanejo exibiu o novo visual acompanhado de uma foto simbólica: uma grande quantidade de cabelo espalhados pelo chão, deixando claro que a transformação foi real. “2026 é abençoado”, escreveu ele, ao lado de um emoji de trevo, celebrando o momento.

Nos últimos dias, Zé também arquivou fotos antigas após o término do relacionamento com Ana Castela, anunciado na última segunda-feira (29).

Ainda em setembro do ano passado, o cantor já havia confessado que estava contando os dias para encerrar o voto. “Daqui a três meses acaba o propósito e vou poder mexer no cabelo. Tá difícil demais! Tá parecendo cabelo de cachorro. Você pinta, desbota, fica acaju, vira um rolo… três meses!”, brincou ele na época, arrancando risadas dos seguidores.

Veja as fotos do novo visual de Zé Felipe após um ano de promessa

Zé Felipe começou 2026 mudando o visual. No segundo dia do ano, o cantor decidiu colocar fim a uma promessa que vinha cumprindo à risca: ficar um ano inteiro sem cortar o cabelo por Reprodução/Redes Sociais
O sertanejo exibiu o novo visual acompanhado de uma foto simbólica: uma grande quantidade de cabelo espalhados pelo chão, deixando claro que a transformação foi real por Reprodução/Redes Sociais
O resultado da mudança foi compartilhado nesta sexta-feira (2) nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ainda em setembro do ano passado, o cantor já havia confessado que estava contando os dias para encerrar o voto por Reprodução/Redes Sociais
Ainda em setembro do ano passado, o cantor já havia confessado que estava contando os dias para encerrar o voto por Reprodução/Redes Sociais
A promessa foi feita em junho, logo após o anúncio do fim do casamento com Virginia Fonseca por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução | Instagram
Zé Felipe passou o Réveillon no Rio Grande do Norte por Reprodução | Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe por Divulgação
1 de 9
Zé Felipe começou 2026 mudando o visual. No segundo dia do ano, o cantor decidiu colocar fim a uma promessa que vinha cumprindo à risca: ficar um ano inteiro sem cortar o cabelo por Reprodução/Redes Sociais

A promessa foi feita em junho, logo após o anúncio do fim do casamento com Virginia Fonseca. Na ocasião, Zé explicou que o voto tinha um significado espiritual mais profundo. “Vocês pedem pra eu cortar o cabelo há um tempão, mas eu fiz um propósito com Deus. E propósito é propósito. Quando a gente faz um voto, tem que cumprir e ser fiel”, disse o cantor, reforçando o lado religioso da decisão.

A virada do ano aconteceu em Pipa, no Rio Grande do Norte, onde Zé Felipe foi visto em clima de proximidade com Gessica Muniz, o que levantou especulações sobre um possível novo romance. Enquanto isso, os filhos do cantor, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, passaram o réveillon na Espanha ao lado da mãe, Virginia, e do atual namorado dela, o jogador Vini Jr.

