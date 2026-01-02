Gafe no SBT expõe Ana Castela e Zé Felipe após término

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:47
Após o término, o nome de Ana Castela e Zé Felipe estão envoltos em um emaranhado de ‘disse me disse’ e fofocas, e mal o ano começou, o programa Fofocalizando já cometeu um tropeço. No especial exibido pelo SBT no primeiro dia do ano, o casal foi celebrado como o “casal de 2025”, mesmo já tendo colocado um ponto final no relacionamento.
A “gafe” virou piadas nas redes sociais, no entanto, o motivo do título tem uma explicação. O conteúdo foi gravado semanas antes da exibição, em dezembro, quando o sertanejo e a boiadeira ainda estavam namorando, e a emissora optou por levar o material ao ar sem ajustes.
Zé Felipe e Ana Castela
Na ocasião, os apresentadores Caiúcha, Gaby Cabrini e Matheus Baldi comentaram o romance e desejaram felicidades aos artistas. “O Brasil ama vocês juntos. São muito fofos”, disse Cariúcha.
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o fim do relacionamento na última segunda-feira (29) através de uma publicação no Instagram. Na ocasião, os dois fizeram questão de afastar rumores de conflito. Os dois estavam juntos oficialmente desde outubro de 2025.