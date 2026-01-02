Acesse sua conta
Gafe no SBT expõe Ana Castela e Zé Felipe após término

Casal ficou apenas dois meses juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:47

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução | Instagram

Após o término, o nome de Ana Castela e Zé Felipe estão envoltos em um emaranhado de ‘disse me disse’ e fofocas, e mal o ano começou, o programa Fofocalizando já cometeu um tropeço. No especial exibido pelo SBT no primeiro dia do ano, o casal foi celebrado como o “casal de 2025”, mesmo já tendo colocado um ponto final no relacionamento.

A “gafe” virou piadas nas redes sociais, no entanto, o motivo do título tem uma explicação. O conteúdo foi gravado semanas antes da exibição, em dezembro, quando o sertanejo e a boiadeira ainda estavam namorando, e a emissora optou por levar o material ao ar sem ajustes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ana Castela dá patada em fã após pergunta indiscreta sobre término com Zé Felipe; VÍDEO

Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Novos detalhes sobre o término de Ana Castela e Zé Felipe vêm à tona; decisão teria partido dele

Ana Castela se pronuncia após rumores de que término com Zé Felipe teria acontecido após 'pressa, superexposição e imaturidade'

Na ocasião, os apresentadores Caiúcha, Gaby Cabrini e Matheus Baldi comentaram o romance e desejaram felicidades aos artistas. “O Brasil ama vocês juntos. São muito fofos”, disse Cariúcha.

