Não ignore seus sentimentos: (3 de janeiro) é dia de curar relações; veja o conselho para o seu signo

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:13
Se você acordou mais sensível, nostálgico ou reflexivo neste sábado (3), o céu explica. A Lua Cheia em Câncer funciona como um holofote emocional, revelando o que vinha sendo ignorado, especialmente em relações familiares, afetivas e parcerias.
O Sol em Capricórnio lembra: sentir é importante, mas agir com responsabilidade é essencial.
Áries: cuide do lar e evite confrontos desnecessários.
Touro: palavras têm peso hoje; escolha bem.
Gêmeos: organize finanças e evite promessas impulsivas.
Câncer: emoções à flor da pele; priorize o autocuidado.
Leão: finalize ciclos e respeite seu tempo interno.
Virgem: conexões verdadeiras se fortalecem.
Libra: decisões profissionais exigem maturidade.
Escorpião: visão de futuro mais clara.
Sagitário: desapego emocional traz alívio.
Capricórnio: parcerias pedem diálogo honesto.
Aquário: rotina precisa de ajustes.
Peixes: amor, arte e sensibilidade em destaque.
Este não é um dia comum. É daqueles que deixam lições.
