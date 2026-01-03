ASTROLOGIA

Não ignore seus sentimentos: (3 de janeiro) é dia de curar relações; veja o conselho para o seu signo

Emoções vêm à tona e pedem decisões maduras hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou mais sensível, nostálgico ou reflexivo neste sábado (3), o céu explica. A Lua Cheia em Câncer funciona como um holofote emocional, revelando o que vinha sendo ignorado, especialmente em relações familiares, afetivas e parcerias.

O Sol em Capricórnio lembra: sentir é importante, mas agir com responsabilidade é essencial.

Veja o que o dia pede de você:

Áries: cuide do lar e evite confrontos desnecessários.

10 livros para quem é do signo de Áries 1 de 10

Touro: palavras têm peso hoje; escolha bem.

10 livros para quem é do signo de Touro 1 de 10

Gêmeos: organize finanças e evite promessas impulsivas.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos 1 de 10

Câncer: emoções à flor da pele; priorize o autocuidado.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

Leão: finalize ciclos e respeite seu tempo interno.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Virgem: conexões verdadeiras se fortalecem.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Libra: decisões profissionais exigem maturidade.

10 livros para quem é do signo de Libra 1 de 10

Escorpião: visão de futuro mais clara.

10 livros para quem é do signo de Escorpião 1 de 10

Sagitário: desapego emocional traz alívio.

10 livros para quem é do signo de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: parcerias pedem diálogo honesto.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio 1 de 10

Aquário: rotina precisa de ajustes.

10 livros para quem é do signo de Aquário 1 de 10

Peixes: amor, arte e sensibilidade em destaque.

Este não é um dia comum. É daqueles que deixam lições.