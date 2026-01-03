ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de janeiro): um sábado de reconexão emocional e escolhas mais conscientes

O dia favorece desacelerar, cuidar do emocional e reorganizar prioridades sem culpa, respeitando seus próprios limites

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:00

O dia de hoje, 3 de janeiro, convida a sair do modo automático. Em vez de produtividade extrema, o sábado favorece descanso consciente, conversas acolhedoras e decisões feitas com mais sensibilidade. Ajustes internos ajudam a clarear o que realmente importa neste início de ano. Veja a previsão.

Áries: Diminuir o ritmo ajuda a evitar conflitos desnecessários. Um tempo só seu melhora o humor e a clareza mental.

Cor da sorte: Vermelho cereja

Número da sorte: 6

Touro: Momentos simples com quem você ama trazem segurança emocional. Bom dia para cuidar do corpo e do ambiente.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 2

Gêmeos: Conversas leves ajudam a aliviar preocupações acumuladas. Organizar ideias antes de agir evita desgastes.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 15

Câncer: O sábado pede acolhimento emocional e menos exigência. Estar perto de quem transmite calma faz toda a diferença.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 20

Leão: Um convite inesperado pode mudar o clima do dia. Permitir-se relaxar fortalece sua energia emocional.

Cor da sorte: Laranja queimado

Número da sorte: 9

Virgem: Nem tudo precisa ser resolvido agora. O descanso também faz parte do equilíbrio e melhora sua disposição.

Cor da sorte: Bege areia

Número da sorte: 14

Libra: O dia favorece harmonia nos relacionamentos e pequenas indulgências sem culpa.

Cor da sorte: Rosa antigo

Número da sorte: 7

Escorpião: Emoções profundas pedem espaço e silêncio. Ouvir mais do que falar traz respostas importantes.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 18

Sagitário: Buscar algo fora da rotina, mesmo que simples, renova seu ânimo. Evite excessos.

Cor da sorte: Amarelo mostarda

Número da sorte: 5

Capricórnio: O sábado favorece estabilidade emocional e conversas maduras em família.

Cor da sorte: Cinza médio

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas surgem quando você desacelera. Bom dia para hobbies e trocas sinceras.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 11

Peixes: Sensibilidade elevada pede ambientes calmos. Escutar sua intuição evita desgaste emocional.

Cor da sorte: Lilás