Cor e número da sorte de hoje (3 de janeiro): um sábado de reconexão emocional e escolhas mais conscientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 3 de janeiro, convida a sair do modo automático. Em vez de produtividade extrema, o sábado favorece descanso consciente, conversas acolhedoras e decisões feitas com mais sensibilidade. Ajustes internos ajudam a clarear o que realmente importa neste início de ano. Veja a previsão.
Áries: Diminuir o ritmo ajuda a evitar conflitos desnecessários. Um tempo só seu melhora o humor e a clareza mental.
Cor da sorte: Vermelho cereja
Número da sorte: 6
Touro: Momentos simples com quem você ama trazem segurança emocional. Bom dia para cuidar do corpo e do ambiente.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 2
Gêmeos: Conversas leves ajudam a aliviar preocupações acumuladas. Organizar ideias antes de agir evita desgastes.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 15
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O sábado pede acolhimento emocional e menos exigência. Estar perto de quem transmite calma faz toda a diferença.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 20
Leão: Um convite inesperado pode mudar o clima do dia. Permitir-se relaxar fortalece sua energia emocional.
Cor da sorte: Laranja queimado
Número da sorte: 9
Virgem: Nem tudo precisa ser resolvido agora. O descanso também faz parte do equilíbrio e melhora sua disposição.
Cor da sorte: Bege areia
Número da sorte: 14
O erro que cada signo mais comete nas relações
Libra: O dia favorece harmonia nos relacionamentos e pequenas indulgências sem culpa.
Cor da sorte: Rosa antigo
Número da sorte: 7
Escorpião: Emoções profundas pedem espaço e silêncio. Ouvir mais do que falar traz respostas importantes.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 18
Sagitário: Buscar algo fora da rotina, mesmo que simples, renova seu ânimo. Evite excessos.
Cor da sorte: Amarelo mostarda
Número da sorte: 5
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio: O sábado favorece estabilidade emocional e conversas maduras em família.
Cor da sorte: Cinza médio
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias criativas surgem quando você desacelera. Bom dia para hobbies e trocas sinceras.
Cor da sorte: Azul petróleo
Número da sorte: 11
Peixes: Sensibilidade elevada pede ambientes calmos. Escutar sua intuição evita desgaste emocional.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 22