Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre filha de 1 ano: 'Desejo mais empatia'

Influenciadora expôs comentário sobre a aparência de Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:57

Graciele Lacerda rebate comentário de seguidora que criticou aparência de Clara
Graciele Lacerda rebate comentário de seguidora que criticou aparência de Clara Crédito: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda começou o ano lidando com uma situação nada agradável. A influenciadora usou as redes sociais para rebater um comentário ofensivo direcionado à aparência de Clara, sua filha de apenas 1 ano com o cantor Zezé Di Camargo.

A mensagem, feita por uma seguidora em uma publicação recente em que Graciele aparece ao lado da menina, insinuava de forma cruel quanto a criança “cobraria para assombrar uma casa”. Indignada, a influenciadora decidiu não silenciar diante do ataque.

“Começar o ano lendo uma mensagem assim diz mais sobre quem escreve do que sobre quem recebe. Desejo que em 2026 não te falte amor, empatia e Deus no coração”, escreveu Graciele ao compartilhar o comentário nos Stories.

Clara completou 1 ano no último dia 25 de dezembro e celebrou a data com uma festa antecipada, realizada no dia 22, em clima de conto de fadas. O tema escolhido foi Cinderela, e a família entrou totalmente no personagem: Graciele surgiu com um vestido branco repleto de brilho, Zezé Di Camargo vestiu-se de príncipe encantado e a aniversariante apareceu caracterizada como a princesa da Disney.



A decoração da festa foi assinada por Andrea Guimarães e reuniu familiares e amigos próximos. Entre os convidados estava Wanessa Camargo, filha mais velha do cantor, que é madrinha da irmã caçula.

Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento com Zilu Godoi. Clara, por sua vez, é a primeira filha de Graciele, que costuma compartilhar momentos da maternidade com seus seguidores.

Tags:

Zezé di Camargo Bebê Criança Graciele Lacerda

