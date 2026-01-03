'MAIOR QUE O IBIRAPUERA'

Ex-empresário de Roberto Carlos investe R$ 1,5 bilhão em projeto com pista de esqui, hospital e resort; veja

Projeto bilionário em Gramado terá a maior pista de esqui outdoor da América Latina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:05

Ex-empresário de Roberto Carlos investe R$ 1,5 bilhão em projeto com pista de esqui Crédito: Divulgação

Gramado está prestes a ganhar um dos empreendimentos turísticos mais ousados já anunciados no Brasil. Com investimento estimado em R$ 1,5 bilhão, um megacomplexo começou a sair do papel na Serra Gaúcha e promete reunir atrações como: pista de esqui ao ar livre, hospital, fábrica de sorvetes, heliponto, resort de luxo e áreas residenciais, prometendo ter tudo integrado à natureza.

Segundo informações do G1, o projeto ocupa 205 hectares entre Gramado e o Parque do Caracol, em Canela, uma área maior do que os parques Ibirapuera e Villa-Lobos somados e equivalente à metade do Central Park, em Nova York. Pela dimensão, a construção será feita por etapas.

Batizado de Sirena Gramado, o empreendimento terá como âncora um resort Club Med, previsto já na primeira fase. Serão 250 quartos, além de centro de convenções, espaço para casamentos, 20 casas de alto padrão e a grande estrela: uma pista de esqui outdoor, anunciada como inédita no Brasil e a maior da América Latina quando concluída.

Segundo Jaime Sirena, presidente do projeto, as obras ambientais começaram em outubro, a etapa de fundações está prevista para janeiro de 2026 e a entrega da primeira fase deve acontecer em julho de 2027.

O complexo já recebeu aval da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O plano inclui sistemas próprios de saneamento, manejo sustentável da água da chuva, segurança hídrica e áreas públicas planejadas, além da preservação da flora local.

A proposta vai além do hotel. Estão previstos parque de arvorismo, trilhas, jardim botânico, orquidário, spa, piscina coberta, salas de yoga, além de um polo gastronômico com restaurantes temáticos, chocolateria artesanal, adega com vinhos regionais e até uma fábrica de sorvetes.

Por dentro do megacomplexo do ex-empresário de Roberto Carlos de R$ 1,5 bilhão 1 de 7

Quem banca o projeto?

O idealizador e principal financiador é Dody Sirena, empresário conhecido por ter gerenciado a carreira de Roberto Carlos por cerca de três décadas. Ele também foi responsável por trazer ao Brasil artistas internacionais como Michael Jackson, Iron Maiden e Van Halen, além de atuar na organização de grandes festivais, como Rock in Rio e Planeta Atlântida.