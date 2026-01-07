TELEVISÃO

Confirmado no BBB 26? Veterano se pronuncia sobre volta ao reality show: 'As pessoas não acreditam'

Danrley Ferreira tem aparecido em listas de apostas dos fãs do programa, mas negou participação

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:54

Danrley Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

O Big Brother Brasil está cada vez mais perto de voltar: a próxima edição do reality show vai começar na próxima segunda-feira (12), após a novela das 21h da Globo. Com a data chegando, vão aumentando as especulações sobre os famosos e ex-BBBs que pode estar no confinamento desde ano. Entre eles, está Danrley Ferreira, que participou do BBB 19. Ele se pronunciou sobre os rumores e negou que irá retornar ao programa.

"Eu estava deixando isso rolar porque eu não queria me pronunciar, não queria que as pessoas achassem que eu estava querendo aparecer em cima dessa notícia. Mas começou a chegar no nível de mexer em algumas coisas. Várias pessoas vieram perguntar para mim, comentaram coisas nas minhas publicações e eu avisei lá: 'Gente, eu não vou entrar no 'BBB'", disse o carioca.

Danrley Ferreira 1 de 18

"Eu estou negando para todo mundo e as pessoas não acreditam. Tiveram vários amigos meus que vieram perguntar, teve professor meu da faculdade que veio comentar isso. Tem gente mandando e-mail para a minha assessoria perguntando se pode ser o administrador da minha conta no Instagram. E uma das marcas com as quais eu trabalho veio contatar a gente, falando que viu os rumores e queria falar sobre questões contratuais. Minha irmã veio me perguntas se eu ia entrar! Enfim, tomou uma proporção muito grande. Gente, eu não vou para o 'BBB'. Não rolou nem convite, tá?", completou.

Nos comentários, porém, muitos seguidores não acreditaram. "Ele negando e aparecendo dia 12 com a cara mais limpa, ao vivo na Globo", disse uma pessoa. "Pode falar, irmão, o vídeo já estava gravado e você está na confinado", comentou outra. Por outro lado, teve também quem confiou no pronunciamento de Danrley. "Gente, ele tem uma faculdade pra terminar. Deixem o universitário em paz", defendeu um seguidor.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos) 1 de 20

Nesta sexta-feira (9), serão anunciados os 20 anônimos que tentarão entrar no grupo Pipoca. Eles irão para as cinco Casas de Vidro, sendo que cada uma irá receber dois homens e duas mulheres. O público poderá acompanhar os grupos durante o fim de semana ao vivo e deverá votar em um homem e uma mulher. Os mais votados de cada casa serão anunciados por Tadeu Schmidt no domingo (11) e vão entrar no reality.