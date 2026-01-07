ROMANCE

Mistério do passaporte: viagens de Eliza Samudio a Portugal podem estar ligadas a affair com Cristiano Ronaldo

Modelo admitiu ter dado 'beijinhos' no astro do futebol mundial

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:50

Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal Crédito: Reprodução

A descoberta de um passaporte de Eliza Samudio tem chamado a atenção nos últimos dias. O documento, que já está expirado e cancelado, foi encontrado por um homem em um apartamento em Portugal e gerou curiosidades sobre a vida da modelo antes de seu desaparecimento, em 2010. As idas ao país europeu, inclusive, teriam relação com um possível affair com Cristiano Ronaldo.

Eliza esteve em Portugal pela primeira vez em maio de 2007. No passaporte em questão, que foi emitido em 2006 e tinha validade até 2011, há apenas um carimbo de entrada no país, datado de 5 de maio de 2007, sem registros de saída ou de outras entradas em território europeu. Mas, segundo o consulado brasileiro, o documento foi perdido e só tinha o carimbo de entrada porque Eliza saiu de Portugal através de um documento emitido pelas autoridades. Ao retornar ao Brasil, ela pediu a segunda via do passaporte.

Eliza tinha interesse nas viagens à Europa. Segundo o site Extra, o documento foi emitido em 2006 por um posto da polícia federal em São Paulo, cidade onde a modelo estava morando e trabalhando como recepcionista de eventos esportivos. O motivo da viagem ao país lusitano seria conhecer Cristiano Ronaldo.

Em 2009, poucos dias depois de revelar estar esperando um filho de Bruno, então goleiro do Flamengo, Eliza relatou ao Extra um affair com o astro português. "Foram só uns beijinhos", disse ela, mostrando com orgulho, na ocasião, a foto em que aparece ao lado do atual jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. A imagem foi feita em maio de 2007, poucos dias após sua chegada à capital portuguesa.

CR7, naquela época, já não atuava mais no seu país natal. Ele fazia parte do elenco do Manchester United, da Inglaterra, mas estava em Portugal por causa de um jogo contra o Sporting. "Ao contrário do que as pessoas dizem, ele é educado, simples e muito gente boa. A gente se fala por mensagem", afirmou Eliza na mesma entrevista.

Ainda segundo o Extra, a modelo retornou aos estádios em que Cristiano Ronaldo estava pelo menos outras duas vezes entre 2008 e início de 2009. Ela rechaçava a alcunha de "Maria Chuteira", mas nunca negou seu envolvimento com atletas de futebol. "Se a mulher vai atrás do jogador, até concordo. Mas se o cara é que 'vem' atrás, fica te ligando porque sabe que você já saiu com vários, é complicado, né?", falou em entrevista ao jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, em junho de 2010, pouco antes de desaparecer.

Entenda o caso

Um passaporte da modelo Eliza Samudio foi encontrado no interior de um apartamento em Portugal, conforme divulgou o portal LeoDias na última segunda-feira (5). O documento, que já está expirado e cancelado, foi entregue ao Consulado Geral do Brasil em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo achado em uma estante, em meio a alguns livros.

O consulado brasileiro confirmou ter recebido o documento na última sexta-feira (2) e informou que comunicou oficialmente o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) sobre a descoberta. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre como o passaporte teria ido parar nesta apartamento em Portugal.

Eliza Samudio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. A modelo tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno. Na época, o jogador era titular do Flamengo. Eles se envolveram em uma disputa judicial na qual Eliza reivindicava que Bruno reconhecesse a paternidade de seu filho. O caso ganhou repercussão nacional pela gravidade das acusações.

As investigações apontaram que a modelo foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi mantida em cárcere privado. Depois, ela foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo, nunca encontrado. Bruninho, seu filho, foi achado com terceiros em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Em março de 2013, Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ele foi sentenciado a mais de 22 anos de prisão. Outros envolvidos também foram condenados, com penas que variaram conforme o grau de participação no crime.

Bruno foi para o regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Ele chegou a jogar bola profissionalmente após deixar o presídio.