Eliza Samudio saiu de Portugal sem o passaporte; entenda

Documento expirou em maio de 2011

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Elaine Sanoli

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:32

Eliza Samudio
Eliza Samudio Crédito: Reprodução

Encontrado no final do mês de dezembro, em Portugal, o passaporte de Eliza Samudio teria sido extraviado enquanto ela estava no país europeu. Ela deixou Portugal em novembro de 2007 utilizando uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB).

De acordo com informações de uma fonte do Itamaraty, obtidas pelo portal Metrópoles, a atriz e modelo teria perdido o passaporte no período em que residia em Portugal. No documento, a data de entrada registrada é de 2007, mas não há registro de saída. De todo modo, o passaporte expirou em maio de 2011.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o passaporte foi localizado no fim de 2025 em um imóvel alugado em Portugal e compartilhado por moradores. O documento estava guardado entre livros, sobre uma estante.

Ainda conforme a publicação, o passaporte estava em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. O governo brasileiro confirmou que o documento é verdadeiro e que não há registro de emissão de uma segunda via em nome de Eliza Samudio.

Relembre o caso

A atriz e modelo Eliza Samudio tinha apenas 25 anos quando desapareceu, em 4 de junho de 2010. Declarada morta oficialmente em janeiro de 2013, Eliza nunca teve seus restos mortais encontrados. Na época do desaparecimento, ela mantinha um relacionamento extraconjugal com o jogador de futebol Bruno Fernandes, conhecido como “Goleiro Bruno”, que vivia o auge da carreira como titular do Flamengo.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

A relação teve início entre 2008 e 2009, período em que o jogador estava noivo. Ainda em 2009, Eliza engravidou e tornou pública a relação entre os dois, assim como a paternidade do filho, o que teria desagradado o atleta, que não queria assumir a criança. Durante a gestação, Eliza denunciou ameaças e chantagens atribuídas a Bruno, que negava ser o pai. O filho de Eliza, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010, cerca de quatro meses antes do desaparecimento da mãe.

Na última vez em que foi vista, Eliza informou à família que faria uma viagem. As investigações indicam que ela teria ido ao sítio do jogador, em Minas Gerais, local onde foram encontrados pertences pessoais, como roupas e fraldas.

Leia mais

Imagem - Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Imagem - Passaporte de Eliza Samudio será devolvido à família, diz Itamaraty

Passaporte de Eliza Samudio será devolvido à família, diz Itamaraty

Imagem - O que se sabe sobre o passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal

O que se sabe sobre o passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal

Além de Bruno, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e Marcos Aparecido dos Santos, apelidado de Bola, foram apontados como envolvidos no crime. Em depoimentos, eles relataram que Eliza teria sido morta após chegar ao local, mas o corpo nunca foi localizado. Alguns relatos indicaram que os restos mortais teriam sido ocultados, informação que nunca foi confirmada pela polícia.

Em janeiro de 2013, a Justiça de Minas Gerais emitiu a certidão de óbito de Eliza Samudio. Bruno foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão por participação no homicídio, além dos crimes de sequestro e cárcere privado de Bruninho, que foi encontrado na periferia de Belo Horizonte. Atualmente, o ex-jogador cumpre liberdade condicional desde janeiro de 2023.

Eliza Samudio

