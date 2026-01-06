Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passaporte de Eliza Samudio será devolvido à família, diz Itamaraty

Documento original foi localizado em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:22

Eliza Samudio
Documento de Eliza Samudio foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa  Crédito: Reprodução

passaporte de Eliza Samudio, localizado em um apartamento em Portugal, será remetido ao Brasil e devolvido à família da modelo. A informação sobre o documento da brasileira foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Eliza foi morta em 2010, aos 25 anos, e seu corpo nunca foi encontrado. 

O documento foi localizado na última sexta-feira (2) e entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Não se sabe como o passaporte foi parar no país europeu. 

"O Consulado-Geral em Lisboa foi instruído a remeter o passaporte, já expirado e cancelado, para a sede do Itamaraty, em Brasília. O documento ficará à disposição da família, caso tenha interesse em receber o documento de viagem", afirmou o Ministério das Relações Exteriores, em nota. 

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

O passaporte antigo de Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento alugado em Portugal. A informação foi apurada e divulgada com exclusividade pelo Portal LeoDias. Segundo o site, o documento estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado.

Leia mais

Imagem - Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

Imagem - Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Imagem - Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal

Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal

Eliza Samúdio foi assassinada pelo ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes em 2010. Embora o corpo nunca tenha sido encontrado, a certidão de óbito da modelo foi expedida em 2013. O ex-companheiro de Eliza foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato. 

Mais recentes

Imagem - Michelle diz que Bolsonaro retornará para hospital após 'traumatismo leve'

Michelle diz que Bolsonaro retornará para hospital após 'traumatismo leve'
Imagem - Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’

Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’
Imagem - Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus