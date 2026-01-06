MISTÉRIO

Passaporte de Eliza Samudio será devolvido à família, diz Itamaraty

Documento original foi localizado em Portugal

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:22

Documento de Eliza Samudio foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa Crédito: Reprodução

O passaporte de Eliza Samudio, localizado em um apartamento em Portugal, será remetido ao Brasil e devolvido à família da modelo. A informação sobre o documento da brasileira foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Eliza foi morta em 2010, aos 25 anos, e seu corpo nunca foi encontrado.

O documento foi localizado na última sexta-feira (2) e entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Não se sabe como o passaporte foi parar no país europeu.

"O Consulado-Geral em Lisboa foi instruído a remeter o passaporte, já expirado e cancelado, para a sede do Itamaraty, em Brasília. O documento ficará à disposição da família, caso tenha interesse em receber o documento de viagem", afirmou o Ministério das Relações Exteriores, em nota.

O passaporte antigo de Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento alugado em Portugal. A informação foi apurada e divulgada com exclusividade pelo Portal LeoDias. Segundo o site, o documento estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado.