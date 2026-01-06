Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

Passaporte da modelo morta em 2010 foi encontrado por morador de Portugal entre livros de estante de um apartamento alugado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:11

Passaporte de Eliza Samudio
Passaporte de Eliza Samudio Crédito: Reprodução/Leo Dias TV

Parentes de Eliza Samudio teriam ficado atônitos ao verem imagens do passaporte da modelo, morta em junho de 2010, já que, até então, tinham a certeza de que todos os documentos dela haviam sido queimados pelos autores do assassinato. Há informações, inclusive, de que policiais se depararam com o que sobrou dos documentos durante buscas ao corpo, que até hoje não foi encontrado. As informações são do portal Extra.

Uma pessoa que era muito próxima de Eliza disse ao portal Extra ter a convicção de que a modelo estava grávida quando tirou a foto que consta do passaporte. Porém, o único filho da modelo, o goleiro Bruno Samudio, nasceu em fevereiro de 2010. “Eu me lembro dessa foto, Eliza estava bochechuda por causa da gravidez. Para mim, não faz sentido estar num documento de 2007”.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

O passaporte foi encontrado no interior de um apartamento em Portugal, conforme informou, com exclusividade, o Portal Leo Dias. O documento foi entregue ao consulado brasileiro em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo achado em uma estante, em meio a alguns livros. Em uma nota, a representação diplomática brasileira informou que comunicou o recebimento ao Itamaraty e que aguarda instruções sobre o caso.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

A expectativa é de que seja aberto um procedimento apuratório que explique como o passaporte foi parar no apartamento. Eliza desapareceu em junho de 2010, e investigações da Polícia Civil do Rio revelaram que ela foi assassinada por ordem de Bruno Souza, então goleiro do Flamengo, de quem engravidou.

Ainda segundo o Portal Leo Dias, o consulado comprovou a autenticidade do documento, que está em boas condições e foi expedido em 2006. O passaporte traz apenas um registro de entrada em país estrangeiro, feito em 5 de maio do ano seguinte em Portugal.

Não há carimbo de saída ou de chegada a outro país. Esse é um aspecto que surpreende, já que ela voltou ao Brasil e, segundo sua família, ainda retornou à Europa em 2008 e 2009 para acompanhar partidas de futebol. Na época, Eliza deu entrevistas nas quais disse que viajava ao continente para se encontrar com o jogador português Cristiano Ronaldo.

O homem que encontrou o passaporte disse, em entrevista ao Portal Leo Dias, que levou um susto ao ver o nome de Eliza Samudio no documento. Ele, que pediu anonimato, informou que mora com a mulher e um filho em um apartamento no qual também vive uma outra família, e disse não saber quem o deixou na estante.

“Eu prefiro não falar nada, deixar para as autoridades investigarem para não ser injusto com ninguém. Posso estar falando alguma coisa que pode prejudicar alguém que não tem nada a ver. Prefiro que investiguem de fato como esse passaporte foi parar naquela casa, não posso afirmar nada”, alegou.

Identificado pelo site apenas como José, ele comentou ainda sobre um eventual uso do passaporte de Eliza por outra pessoa: “ No meu ponto de vista, sabendo que eu não teria coragem de entrar (em um país) com o passaporte de alguém que morreu, acredito que outra pessoa também não, a não ser que esteja envolvida no crime. Não é possível que alguém vá entrar em Portugal com o passaporte de uma pessoa que teve um homicídio tão grande, (conhecido) no Brasil e no mundo.

Disputa judicial 

Eliza Samudio tinha 25 anos quando desapareceu, após se envolver em uma disputa judicial na qual reivindicava o reconhecimento da paternidade de seu filho ao então goleiro do Flamengo, Bruno Souza. O caso ganhou repercussão nacional. As investigações apontaram que Eliza foi assassinada em Minas Gerais. Depoimentos colhidos ao longo do inquérito indicaram a participação de várias pessoas no sequestro, cárcere privado e homicídio, além de ocultação do cadáver.

Em março de 2013, o Tribunal do Júri de Contagem (MG) condenou Bruno a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos também foram condenados, com penas que variaram conforme o grau de participação no crime, incluindo a ex-mulher do goleiro e cúmplices apontados como executores e intermediários. Bruno ganhou liberdade condicional em janeiro de 2023. No ano passado, ele defendeu o Independente, de Mato Escuro, no Campeonato de Verão de Futebol do Açu, em São João da Barra, no Norte Fluminense.

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle
Imagem - Médico tem apartamento invadido e é espancado por vizinho: 'Falava que eu era viadinho’

Médico tem apartamento invadido e é espancado por vizinho: 'Falava que eu era viadinho’
Imagem - Mais de 170 mil famílias em Salvador têm direito a gás de cozinha gratuito; saiba como funciona

Mais de 170 mil famílias em Salvador têm direito a gás de cozinha gratuito; saiba como funciona

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime
02

Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime

Imagem - Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle
03

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Imagem - Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil
04

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil