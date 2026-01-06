MISTÉRIO

Amigo diz que Eliza Samudio estava grávida na foto do passaporte: 'Não faz sentido estar num documento de 2007'

Passaporte da modelo morta em 2010 foi encontrado por morador de Portugal entre livros de estante de um apartamento alugado

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:11

Passaporte de Eliza Samudio Crédito: Reprodução/Leo Dias TV

Parentes de Eliza Samudio teriam ficado atônitos ao verem imagens do passaporte da modelo, morta em junho de 2010, já que, até então, tinham a certeza de que todos os documentos dela haviam sido queimados pelos autores do assassinato. Há informações, inclusive, de que policiais se depararam com o que sobrou dos documentos durante buscas ao corpo, que até hoje não foi encontrado. As informações são do portal Extra.

Uma pessoa que era muito próxima de Eliza disse ao portal Extra ter a convicção de que a modelo estava grávida quando tirou a foto que consta do passaporte. Porém, o único filho da modelo, o goleiro Bruno Samudio, nasceu em fevereiro de 2010. “Eu me lembro dessa foto, Eliza estava bochechuda por causa da gravidez. Para mim, não faz sentido estar num documento de 2007”.

O passaporte foi encontrado no interior de um apartamento em Portugal, conforme informou, com exclusividade, o Portal Leo Dias. O documento foi entregue ao consulado brasileiro em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo achado em uma estante, em meio a alguns livros. Em uma nota, a representação diplomática brasileira informou que comunicou o recebimento ao Itamaraty e que aguarda instruções sobre o caso.

A expectativa é de que seja aberto um procedimento apuratório que explique como o passaporte foi parar no apartamento. Eliza desapareceu em junho de 2010, e investigações da Polícia Civil do Rio revelaram que ela foi assassinada por ordem de Bruno Souza, então goleiro do Flamengo, de quem engravidou.

Ainda segundo o Portal Leo Dias, o consulado comprovou a autenticidade do documento, que está em boas condições e foi expedido em 2006. O passaporte traz apenas um registro de entrada em país estrangeiro, feito em 5 de maio do ano seguinte em Portugal.

Não há carimbo de saída ou de chegada a outro país. Esse é um aspecto que surpreende, já que ela voltou ao Brasil e, segundo sua família, ainda retornou à Europa em 2008 e 2009 para acompanhar partidas de futebol. Na época, Eliza deu entrevistas nas quais disse que viajava ao continente para se encontrar com o jogador português Cristiano Ronaldo.

O homem que encontrou o passaporte disse, em entrevista ao Portal Leo Dias, que levou um susto ao ver o nome de Eliza Samudio no documento. Ele, que pediu anonimato, informou que mora com a mulher e um filho em um apartamento no qual também vive uma outra família, e disse não saber quem o deixou na estante.

“Eu prefiro não falar nada, deixar para as autoridades investigarem para não ser injusto com ninguém. Posso estar falando alguma coisa que pode prejudicar alguém que não tem nada a ver. Prefiro que investiguem de fato como esse passaporte foi parar naquela casa, não posso afirmar nada”, alegou.

Identificado pelo site apenas como José, ele comentou ainda sobre um eventual uso do passaporte de Eliza por outra pessoa: “ No meu ponto de vista, sabendo que eu não teria coragem de entrar (em um país) com o passaporte de alguém que morreu, acredito que outra pessoa também não, a não ser que esteja envolvida no crime. Não é possível que alguém vá entrar em Portugal com o passaporte de uma pessoa que teve um homicídio tão grande, (conhecido) no Brasil e no mundo.

Disputa judicial

Eliza Samudio tinha 25 anos quando desapareceu, após se envolver em uma disputa judicial na qual reivindicava o reconhecimento da paternidade de seu filho ao então goleiro do Flamengo, Bruno Souza. O caso ganhou repercussão nacional. As investigações apontaram que Eliza foi assassinada em Minas Gerais. Depoimentos colhidos ao longo do inquérito indicaram a participação de várias pessoas no sequestro, cárcere privado e homicídio, além de ocultação do cadáver.