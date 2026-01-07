CONDENADO POR MORTE

'De olho no lance': Goleiro Bruno faz publicação após passaporte de Eliza Samudio ser encontrado

Documento foi localizado em Portugal

Um dia depois de vir a público a informação de que o passaporte de Eliza Samúdio foi localizado em Portugal, o ex-goleiro Bruno Fernandes chamou atenção com uma publicação nas redes sociais. Nesta terça-feira (6), ele publicou uma foto à beira de uma piscina, acompanhada da legenda “De olho no lance”. Bruno foi condenado pela morte de Eliza.

A postagem ocorreu em meio à repercussão da notícia divulgada pelo Portal LeoDias, que informou na segunda-feira (5) que o passaporte da ex-modelo foi localizado no fim de 2025. Segundo a publicação, o documento estava em um imóvel alugado e compartilhado por moradores em Portugal, guardado entre livros em uma estante.

De acordo com a reportagem, o passaporte estava em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. O governo brasileiro confirmou ao site que o documento é autêntico e de que não existe registro de emissão de uma segunda via.

Relembre o caso

Eliza Samúdio desapareceu em 2010, aos 25 anos, após informar amigos de que faria uma viagem. Ela manteve um relacionamento extraconjugal com Bruno Fernandes, com quem teve um filho, conhecido como Bruninho, hoje com 15 anos e criado pela família materna.

Em 2013, o ex-goleiro foi condenado no julgamento que apurou o desaparecimento e a morte de Eliza, além de outros crimes relacionados ao caso, que se tornou um dos mais emblemáticos do país.