Sandra e Inês tramam contra o Barão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (30)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo desta terça-feira (30) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, com intrigas, revelações e decisões que podem mudar o destino de diversos personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção artística de Amora Mautner, encerra a semana movimentando a vida dos moradores da fictícia Piracema.
Dita garante a Candinho que nada será capaz de separá-los, enquanto Anabela promete ajudar Celso em seus planos envolvendo Estela. Já Quinzinho e Cunegundes começam a desconfiar do comportamento de Picolé.
Manoela se incomoda ao flagrar o beijo de Dita em Candinho, e Paixão pede a Lúcio que ampare Ernesto caso sua saúde piore. Nesse meio-tempo, Aladim e Anabela retomam a amizade, enquanto Carmem incentiva Zulma a lançar mão da “poção do amor” para conquistar Candinho.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A tensão aumenta quando Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal logo em seguida. Sandra, por sua vez, decide que é hora de fugir para o Brasil, enquanto Dita recebe a oportunidade de cantar no dancing. Paralelamente, Zulma procura uma forma de garantir que seus planos deem certo.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.