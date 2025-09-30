NOVELA DAS 6

Sandra e Inês tramam contra o Barão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (30)

Capítulo promete conspirações e momentos decisivos que podem mudar os rumos da trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) planeja assassinar o Barão (Jaime Leibovitch) durante lua de mel Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (30) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções, com intrigas, revelações e decisões que podem mudar o destino de diversos personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção artística de Amora Mautner, encerra a semana movimentando a vida dos moradores da fictícia Piracema.

Dita garante a Candinho que nada será capaz de separá-los, enquanto Anabela promete ajudar Celso em seus planos envolvendo Estela. Já Quinzinho e Cunegundes começam a desconfiar do comportamento de Picolé.

Manoela se incomoda ao flagrar o beijo de Dita em Candinho, e Paixão pede a Lúcio que ampare Ernesto caso sua saúde piore. Nesse meio-tempo, Aladim e Anabela retomam a amizade, enquanto Carmem incentiva Zulma a lançar mão da “poção do amor” para conquistar Candinho.

A tensão aumenta quando Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal logo em seguida. Sandra, por sua vez, decide que é hora de fugir para o Brasil, enquanto Dita recebe a oportunidade de cantar no dancing. Paralelamente, Zulma procura uma forma de garantir que seus planos deem certo.