Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:35

Diane Keaton e Woody Allen

Diane Keaton, vencedora do Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) morreu, neste sábado, 11, aos 79 anos. A informação foi divulgada pela revista norte-americana "People". A causa da morte e outros detalhes ainda não foram revelados. A família pediu por privacidade, segundo comunicado feito por um porta-voz.

Diane Hall (seu nome de batismo) nasceu em 5 de janeiro de 1946, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Demonstrou interesse pela atuação e participou de algumas peças já na escola. Buscou fazer faculdade de artes nos anos 1960, mas não concluiu e se mudou para Nova York para tentar trabalhar na área Foi nessa época que precisou adotar o nome artístico Diane Keaton - já que havia outra Diane Hall afiliada à associação dos atores. A inspiração foi o sobrenome de solteira de sua mãe.

Em 1968 chegou à Broadway, como parte do elenco do musical Hair, onde interpretou Sheila. No ano seguinte, por seu papel no espetáculo Play It Again, Sam (Sonhos de um Sedutor) recebeu uma indicação ao Tony Awards, o principal prêmio do teatro norte-americano. A peça também marcou a parceria com o diretor Woody Allen, que se estenderia ao cinema e também à sua vida pessoal - os dois namoraram por alguns anos.

Na tela grande, trabalhou com Allen em Sonhos de um Sedutor (1972), O Dorminhoco (1973), A Última Noite de Boris Grushenko (1975), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Manhattan (1979) e Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993).

Foi no filme de 1977 que deu vida à protagonista Annie Hall (nome do título original, em inglês). O papel rendeu a ela seu Oscar de melhor atriz. À época, cogitava-se que a trama era baseada em seu namoro com Woody.

Diane Keaton ainda foi indicada ao Oscar de melhor atriz em outras três ocasiões. Em Reds (1981),interpretou Louise, a mulher do jornalista americano John Reed, do jornal "The Masses", no começo do século passado.

No estrelado As Filhas de Marvin (1996), com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, deu vida a uma mulher que precisa cuidar do pai, um homem idoso que sofreu um derrame. Em Alguém Tem que Ceder (2003), contracenou com o premiado Jack Nicholson, dando vida a uma mulher bem-sucedida na Broadway.