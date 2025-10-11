LUTO NO CINEMA

Morre aos 79 anos Diane Keaton, estrela de 'Annie Hall' e 'O Poderoso Chefão'

Artista faleceu na Califórnia, e a notícia foi confirmada por um porta-voz da família

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:40

Diane Keaton Crédito: Reprodução

A atriz, diretora e produtora Diane Keaton, vencedora do Oscar e um dos maiores nomes de Hollywood, morreu aos 79 anos, segundo informações divulgadas pela People neste sábado (11). De acordo com a revista, a artista faleceu na Califórnia, e a notícia foi confirmada por um porta-voz da família, que pediu privacidade neste momento difícil.

Keaton se tornou conhecida pelo talento, estilo e autenticidade em uma carreira que atravessou cinco décadas. Sua atuação no cinema foi marcada por personagens marcantes e carismáticos.

A atriz deixa dois filhos, Dexter, de 29 anos, e Duke, de 25, adotados em 1996 e 2001, respectivamente.

Embora nunca tenha se casado, Keaton viveu relacionamentos marcantes com Woody Allen, Al Pacino, seu par em O Poderoso Chefão, e Warren Beatty.

Vida e obra de Diane Keaton

Diane Hall nasceu em 5 de janeiro de 1946, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela se mudou para Nova York para tentar trabalhar com atuação e, nessa época, adotou o nome artístico Diane Keaton. A inspiração foi o sobrenome de solteira de sua mãe.

Em 1968, estreou na Broadway como parte do elenco do musical Hair, onde interpretou Sheila. No ano seguinte, por seu papel no espetáculo Play It Again, Sam (Sonhos de um Sedutor) recebeu uma indicação ao Tony Awards, o principal prêmio do teatro norte-americano. A peça também marcou a parceria com o diretor Woody Allen, que continuaria no cinema.

Trabalhou com Allen em Sonhos de um Sedutor (1972), O Dorminhoco (1973), A Última Noite de Boris Grushenko (1975), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em inglês Annie Hall (1977), Manhattan (1979) e Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993).