Morre aos 79 anos Diane Keaton, estrela de 'Annie Hall' e 'O Poderoso Chefão'

Artista faleceu na Califórnia, e a notícia foi confirmada por um porta-voz da família

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:40

Diane Keaton Crédito: Reprodução

A atriz, diretora e produtora Diane Keaton, vencedora do Oscar e um dos maiores nomes de Hollywood, morreu aos 79 anos, segundo informações divulgadas pela People neste sábado (11). De acordo com a revista, a artista faleceu na Califórnia, e a notícia foi confirmada por um porta-voz da família, que pediu privacidade neste momento difícil.

Keaton se tornou conhecida pelo talento, estilo e autenticidade em uma carreira que atravessou cinco décadas. Sua atuação no cinema foi marcada por personagens marcantes e carismáticos.

Diane Keaton

Diane Keaton em Um Amor de Vizinha por Reprodução
Diane Keaton e Jack Nicholson por Reprodução
Diane Keaton em O Pai da Noiva por Reprodução
Diane Keaton em Clube das Desquitadas por Reprodução
Diane Keaton (1946-2025) com os filhos, Duke e Dexter, em foto de maio de 2018 por Reprodução/Getty Images
Diane Keaton em O Pai da Noiva por Reprodução
Diane Keaton em Clube das Desquitadas por Reprodução
Diane Keaton em O Pai da Noiva por Reprodução
Diane Keaton, estrela de 'Annie Hall' por Reprodução
Diane Keaton em 'O Poderoso Chefão' por Reprodução
Diane Keaton, estrela de 'Annie Hall' por Reprodução
Woody Allen e Diane Keaton em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) por Reprodução
Diane Keaton por Reprodução
1 de 13
Diane Keaton em Um Amor de Vizinha por Reprodução

A atriz deixa dois filhos, Dexter, de 29 anos, e Duke, de 25, adotados em 1996 e 2001, respectivamente.

Embora nunca tenha se casado, Keaton viveu relacionamentos marcantes com Woody Allen, Al Pacino, seu par em O Poderoso Chefão, e Warren Beatty.

Vida e obra de Diane Keaton

Diane Hall nasceu em 5 de janeiro de 1946, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela se mudou para Nova York para tentar trabalhar com atuação e, nessa época, adotou o nome artístico Diane Keaton. A inspiração foi o sobrenome de solteira de sua mãe.

Em 1968, estreou na Broadway como parte do elenco do musical Hair, onde interpretou Sheila. No ano seguinte, por seu papel no espetáculo Play It Again, Sam (Sonhos de um Sedutor) recebeu uma indicação ao Tony Awards, o principal prêmio do teatro norte-americano. A peça também marcou a parceria com o diretor Woody Allen, que continuaria no cinema.

Trabalhou com Allen em Sonhos de um Sedutor (1972), O Dorminhoco (1973), A Última Noite de Boris Grushenko (1975), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em inglês Annie Hall (1977), Manhattan (1979) e Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993).

Foi no filme de 1977 que deu vida à protagonista Annie Hall (nome do título original, em inglês, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em português). O papel rendeu à atriz seu Oscar de melhor atriz dado pela academia.

