NOVO CICLO

Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’

Profissional comandava o BATV e falou em “dever cumprido” ao anunciar saída da emissora.

Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:43

Roger comandava o BATV e falou em “dever cumprido” ao anunciar saída da emissora Crédito: Reprodução

O jornalista Roger Sarmento anunciou, na noite desta segunda-feira (1º), sua despedida da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia. Com mais de duas décadas na emissora, ele construiu uma das carreiras mais reconhecidas do jornalismo regional no sul da Bahia.

Em uma publicação nas redes sociais, Roger destacou que encerra “o ciclo profissional mais longo vivido” por ele, ressaltando os 22 anos como repórter e apresentador. Disse ainda que deixa o posto com sentimento de honra e dever cumprido, mas enxergando a saída como início de uma nova fase. “Todo final é também um recomeço”, escreveu.

Figura querida pelo público, Roger marcou presença em grandes coberturas e conquistou credibilidade ao longo da trajetória. Ele não adiantou quais serão os próximos passos, mas afirmou estar pronto para novos desafios. Nas redes, colegas, amigos e telespectadores enviaram mensagens de carinho e agradecimento pela contribuição dele ao telejornalismo baiano.