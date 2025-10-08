Celso comemora ao saber que corpo encontrado não é de Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (8)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta quarta-feira (08) de Êta Mundo Melhor! promete reviravoltas, conspirações e decisões que podem transformar a vida de vários personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e com direção artística de Amora Mautner, continua a surpreender o público com acontecimentos inesperados.
No capítulo, Celso comemora ao confirmar que o corpo encontrado não é de Estela. Zulma sugere que Ernesto busque uma oportunidade no dancing para impressionar Paixão, enquanto Haydée e Margarida se deparam com Lúcio e Paixão. Candinho prepara um jantar para as crianças e esclarece a Zulma que não é seu namorado.
Além disso, Maria Divina demonstra mágoa com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso auxilia Sandra e aproveita para aconselhá-la a abandonar seus planos de vingança. Por sua vez, Haydée decide contratar Ernesto como forma de agradar Paixão, e Estela, exausta, pede ajuda a Túlio.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com direção artística de Amora Mautner e escrita de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.