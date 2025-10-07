OPORTUNIDADE

MEC anuncia mais 5 mil vagas para o Enem de 2025

Cursos terão foco em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:11

Educação, tecnologia e direitos e cidadania são temas frequentemente cobrados na redação do Enem Crédito: Shutterstock

O Ministério da Educação vai oferecer cinco mil novas vagas em universidades e institutos federais a partir do próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Os cursos terão foco em ciência, tecnologia, engenharia e matemática - o conjunto conhecido pela sigla em inglês STEM - e fazem parte da estratégia do governo para aproximar o ensino superior das demandas do mercado tecnológico.

O anúncio foi feito nesta semana, em Brasília, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na abertura do Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria - Curicaca.

Segundo o ministro, a iniciativa busca alinhar o Brasil ao movimento global de modernização das universidades. "O mundo inteiro discute o novo mundo do trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial. As universidades estão oferecendo, agora, um novo programa de STEM, com cursos nas áreas de biotecnologia, engenharia, robótica e inteligência artificial. Vamos ofertar cursos conectados com esse mundo da tecnologia, da inovação e da ciência", afirmou Camilo Santana.

O ministro também anunciou o lançamento de edital para núcleos de inovação tecnológica, com recursos voltados à capacitação e à integração entre ciência, empresas e sociedade.

