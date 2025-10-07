DISPUTA

Pedro Tourinho, ex-Secretário de Cultura de Salvador, é finalista do Prêmio Jabuti

O autor do Livro do Ano ganhará, além do troféu e de R$ 70 mil, uma viagem à Feira do Livro de Londres

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:54

Pedro Tourinho Crédito: Divulgação

A CBL divulgou nesta terça (7) os finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti. Entre os nomes estão Chico Buarque, finalista em Romance Literário com Bambino a Roma; Tony Bellotto, também na categoria, e Pedro Tourinho, ex-secretário de Cultura de Salvador, que concorre em Economia Criativa com Ensaio sobre o cancelamento.

Os vencedores das 23 categorias serão conhecidos no próximo dia 27, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

