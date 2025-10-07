Acesse sua conta
Pedro Tourinho, ex-Secretário de Cultura de Salvador, é finalista do Prêmio Jabuti

O autor do Livro do Ano ganhará, além do troféu e de R$ 70 mil, uma viagem à Feira do Livro de Londres

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:54

A CBL divulgou nesta terça (7) os finalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti. Entre os nomes estão Chico Buarque, finalista em Romance Literário com Bambino a Roma; Tony Bellotto, também na categoria, e Pedro Tourinho, ex-secretário de Cultura de Salvador, que concorre em Economia Criativa com Ensaio sobre o cancelamento.

Os vencedores das 23 categorias serão conhecidos no próximo dia 27, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

Pedro Tourinho fez gestão elogiada em Salvador

O autor do Livro do Ano ganhará, além do troféu e de R$ 70 mil, uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil- Reino Unido.

