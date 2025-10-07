Acesse sua conta
Brasileiros têm R$ 10 bi esquecidos em bancos

Não há prazo para o saque, os recursos permanecem disponíveis até que o titular os solicite

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:41

Dinheiro Crédito: Shutterstock

Mais de 53 milhões de pessoas e empresas têm R$ 10,46 bilhões esquecidos em instituições financeiras, segundo o Banco Central (BC). Os dados, referentes a agosto, mostram que R$ 8,08 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,37 bilhões a empresas.

Dinheiro por Shutterstock

As consultas e resgates devem ser feitos exclusivamente pelo site valoresareceber.bcb.gov.br, com conta nível ouro ou prata e verificação em duas etapas no Portal Gov.br. Não há prazo para o saque, os recursos permanecem disponíveis até que o titular os solicite. O BC não envia links nem entra em contato com cidadãos e o processo é gratuito.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo (com agências)

