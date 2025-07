INUSITADO

Réplica de carro esportivo que flutua no mar viraliza em Salvador; veja quanto custa o passeio

Veículo aquático em formato de carro circula pelas águas da Ribeira e já pode ser alugado por banhistas na capital baiana

Heider Sacramento

Publicado em 20 de julho de 2025 às 18:13

A réplica do carro esportivo estreou nas águas neste fim de semana Crédito: Arquivo Pessoal/Davi Mattedi

Um carro esportivo navegando pelas águas da praia da Ribeira, em Salvador, surpreendeu os banhistas e viralizou nas redes sociais no último fim de semana. A cena inusitada lembrou o famoso bordão da campanha de segurança no mar: “os carros são como as lanchas”. Mas, dessa vez, a frase saiu do campo figurado para se tornar realidade. >

O responsável pela novidade é o empresário Davi Mattedi, dono da LocaJet Bahia, empresa especializada em aluguel de veículos aquáticos. Em entrevista ao Terra, ele explicou que o carro flutuante possui estrutura semelhante à de um veículo esportivo, mas com motor de jet ski. “Eu já comprei ele com aquele formato, não fui eu que fabriquei, eu apenas reformei inteiro. Passei três meses reformando”, disse Davi, destacando que também fez melhorias no desempenho do motor.>

O veículo está disponível para passeios na região da Cidade Baixa, incluindo a praia da Ribeira e Ponta de Humaitá. O aluguel custa R$ 150 por pessoa, com duração de 15 minutos. Segundo o empresário, o veículo comporta até três passageiros por vez e só pode ser conduzido por um funcionário da empresa, por questões de segurança.>